الأربعاء 7 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

للتخلص من دهون البطن.. إليك هذه الحمية "الخضراء"

للتخلص من دهون البطن.. إليك هذه الحمية "الخضراء"
6 ديسمبر 2022 07:50

يعاني العديد من الأشخاص من الدهون الحشوية والتي يكون التخلص منها أمراً صعباً ويأخذ وقتاً طويلاً رغم اتباع أنظمة غذائية صحية.

إلا أن دراسة جديدة كشفت أن نظاماً يدعى Green Mediterranean يقلل بشكل كبير من الأنسجة الدهنية الحشوية، وهي نوع من الدهون يتواجد حول الأعضاء الداخلية وتكون أكثر خطورة بكثير من طبقات الدهون التي تتراكم حول الخصر. 


وقام فريق علماء دولي بإجراء دراسة حول فوائد اتباع هذا النظام بالمقارنة مع حميات أخرى في تجربة سريرية واسعة النطاق يتم الإشارة إليها باسم DIRECT PLUS .


وكشفت النتائج أن النظام الغذائي قلل من الدهون الحشوية بنسبة 14.1٪، أما النظام الغذائي الآخر ويدعى "البحر المتوسط" قللها بنسبة 6.0٪، في حين لم يتخط النظام الغذائي الصحي نسبة 4.2٪، وفقاً لما نشره موقع SciTechDaily .

الدهون الحشوية
والنظام الغذائي المتوسطي الأخضر هو عبارة عن نظام غذائي متوسطي معدَّل غني بالبوليفينول الغذائي، أي المركبات النباتية المفيدة ذات خصائص مضادة للأكسدة، وكميات أقل من اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة.

في حين يعتبر تقليل الدهون الحشوية الهدف الحقيقي لفقدان الوزن لأنه مؤشر أكثر أهمية من وزن الشخص أو محيط خصره.

وتتراكم الدهون الحشوية بمرور الوقت بين الأعضاء وتنتج هرمونات وسموم تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والخرف والوفاة المبكرة.

البط الأخضر المخفوق
ونتج عن البحث الذي شارك فيه 294 شخصاً على مدار 18 شهراً، أول مفهوم للنظام الغذائي الأخضر المتوسطي في العام.

ويتضمن تناول الجوز يومياً (28 غراماً) و3-4 أكواب من الشاي الأخضر يومياً و100 غرام (مكعبات مجمدة) من عشب البط الأخضر المخفوق يومياً.

ويحتوي طحلب البط المائي الأخضر على نسبة عالية من البروتينات المتاحة حيوياً، إلى جانب الحديد وفيتامينات B12 والبوليفينول واللحوم البديلة.

فوائد متنوعة
كذلك ثبت خلال دراسات سابقة أن النظام المتوسطي الأخضر له مجموعة متنوعة من الآثار المفيدة التي تتراوح من الميكروبيوم إلى الأمراض التنكسية المرتبطة بالعمر.

وقال فريق الباحثين إن "نمط الحياة الصحي هو أساس قوي لأي برنامج لفقدان الوزن، إلا أن نتائج الدراسة تؤكد على أن جودة الطعام لا تقل أهمية عن عدد السعرات الحرارية المستهلكة".

وأضافوا أن "الهدف من الدراسة التجريبية هو فهم آليات العناصر الغذائية المختلفة، على سبيل المثال، الإيجابية منها مثل البوليفينول، والسلبية مثل الكربوهيدرات ولحوم حمراء مصنعة، بما ينعكس على وتيرة تمايز الخلايا الدهنية وتجمعها في الأحشاء".
 

أخبار ذات صلة
الوجبات السريعة مرتبطة بالإحساس بالألم
نقص البروتين في الوجبات يؤدي إلى السمنة
المصدر: وكالات
الدهون الحشوية
الدهون
الحمية الغذائية
آخر الأخبار
الإمارات تحتضن الإطلاق الرسمي للإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة
الإمارات
الإمارات تحتضن الإطلاق الرسمي للإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة
اليوم 10:02
الذهب
الاقتصادي
الذهب يربح في التعاملات الفورية
اليوم 09:56
الشرطة الإندونيسية: تفجير بمركز شرطة في جاوة الغربية
عربي ودولي
الشرطة الإندونيسية: تفجير بمركز شرطة في جاوة الغربية
اليوم 08:53
حزب الرئيس الأميركي جو بايدن يفوز بمقعد إضافي في مجلس الشيوخ
عربي ودولي
الديموقراطيون يفوزون بمقعد إضافي في مجلس الشيوخ الأميركي
اليوم 08:48
أطعمة ومشروبات لا تتناولها أبداً في وجبة الإفطار
دنيا
أطعمة ومشروبات لا تتناولها أبداً في وجبة الإفطار
اليوم 07:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©