هاجر السراج.. فتاة وصولية!

تخوص الممثلة السورية هاجر السراج بطولة أحداث المسلسل المصري «اتزان»، وتجسد فيه شخصية فتاة وصولية تضع مصلحتها فوق كل اعتبار، باحثة عن المكاسب المادية. تدور الأحداث في إطار التشويق، حول وفاة رجل أعمال في ظروف غامضة، وبسبب وصيته ينشأ صراع بين أفراد العائلة من أجل الاستحواذ على النصيب الأكبر من الميراث، في ظل غياب نجلته التي تعاني من اضطرابات نفسية صعبة، مما يخلف العديد من القرارات الصعبة حول مستقبل العائلة الشهيرة في مجال المال والأعمال. العمل تأليف سيد عمر، وإخراج شادي عبد السلام، ويشارك في بطولته نبيل عيسى، والأردنية ركين سعد، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات الرقمية. آخر مشاركات هاجر الدرامية كانت في مسلسل «بطلوع الروح»، في رمضان الماضي، حيث جسدت شخصية زوجة قيادي بتنظيم داعش الإرهابي.