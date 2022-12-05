«عياض في الرياض» سينما سعودية بإخراج وإنتاج إماراتي

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

يستعد المخرج الإماراتي راكان، إلى طرح فيلمه الجديد «عياض في الرياض» في صالات السينما المحلية والخليجية، نهاية شهر يناير 2023، ويشهد العمل عودة الممثل السعودي محمد العيسى إلى الساحة الفنية مجدداً بعد فترة من الغياب، ليلعب بطولة الفيلم الذي يمزج بين الدراما والكوميديا.

تدور أحداث «عياض في الرياض» حول أب ثري منفصل عن زوجته، يرسل ابنته للدراسة في الخارج، وعندما تعود بعد 5 سنوات، يقرر والدها زواجها من ابن عمها، لكنها ترفض الارتباط به، وتلتقي بشاب بسيط جاء إلى الرياض للبحث عن فرصة عمل، فتجد فيه فارس أحلامها، ومن هنا تبدأ المغامرات في قالب كوميدي.

يشارك في بطولة الفيلم مجموعة من فناني السعودية، منهم: علي الدويان، عوض عبدالله، ريفال خواجي، وليد الغنام، عبير السعيد، وبمشاركة خاصة من سعد المدهش ومحمد المنصور وعادل الشريف والفنان السوداني القدير ربيع طه وعيسى عرب، وتمت عمليات المونتاج والتلوين والتصوير والمكساج بين الإمارات والقاهرة.

خطوة جديدة

أكد راكان أن «عياض في الرياض» يعتبر خطوة جديدة نحو ترسيخ حضور السينما السعودية في دور العرض، معبراً عن تفاؤله بأن تشهد عروض الفيلم إقبالاً جماهيرياً واسعاً من مختلف الفئات، مرجعاً ذلك إلى تعطش الجمهور السعودي والخليجي لرؤية الفنان محمد العيسى في السينما بعد فترة من الغياب.

وقال: قصة العمل مختلفة وتلامس الواقع، ويقدم قضايا اجتماعية شبابية في قالب كوميدي، وأتشرف أن أكون جزءاً من هذا العمل السينمائي المشترك بين الإمارات والسعودية، بإخراج وإنتاج إماراتي، وبمشاركة نخبة من الممثلين السعوديين، الأمر الذي أعطى ثراءً خاصاً لهذا العمل.

نكهة خاصة

وأوضح راكان أن الفضل في عودة محمد العيسى واشتراكه في بطولة «عياض في الرياض»، يعود إلى الإعلامي السعودي عبد الرحمن الناصر الذي سعى جاهداً لتحقيق هذا الأمر، مصرحاً بأن وجود العيسى أعطى نكهة خاصة ومختلفة، وأضفى نوعاً من الكوميديا في كواليس العمل وأمام الشاشة، خصوصاً أن لديه مخزوناً فنياً وثقافياً كبيراً، لافتاً إلى أن الدويتو الفني الذي جمع بين العيسى وعوض عبد الله ضمن أحداث الفيلم، كان مميزاً وقابلاً بأن يتم بناء أعمال سينمائية لهما في المستقبل.

وأشاد راكان بالممثل الإماراتي أحمد صالح، الذي تعاون في الفيلم كمخرج منفذ، وقال: «عياض في الرياض» يختلف كلياً عن سلسلة أفلامه «ضحي في أبوظبي» و«ضحي في تايلاند»، والتي لعب بطولتها أحمد صالح، لافتاً إلى أنه كما حققت هذه السلسلة نجاحاً لافتاً في الإمارات، فهو يتوقع أن يحقق «عياض في الرياض» النجاح نفسه، وتكون بداية حقيقية لتكوين سلسلة أفلام من النوعية نفسها.

بوابة للإبداع

من جهته، قال فيصل بن أحمد، رئيس مجلس إدارة «إكس موفيز الإماراتية» التي تولت إنتاج العمل: كنا حريصين كجهة منتجة على اختيار كادر سعودي متكامل من المبدعين في عالم الفن السابع، وهم: حسين سلام مدير التصوير، معن الدريهم مدير إدارة الإنتاج، وخالد الخشيمان المشرف العام على العمل، إضافة إلى مجموعة من الوجوه السعودية الجديدة التي سيتفاجأ الجمهور من أدائها.

وتابع: سيكون «عياض في الرياض» بوابة لدخول الإبداعات السعودية في أعمال سينمائية أخرى، كما أن هذا العمل أعطانا الدافع كجهة إنتاج لتقديم المزيد من الأفلام السينمائية في السوق السعودي، متوجهاً بشكره إلى الهيئة العامة للترفيه في السعودية على جهودها الحثيثة لدعم الحركة السينمائية، والتي جعلت من المملكة قبلة للإنتاج السينمائي، من حيث الخدمات التي توفرها للاستثمار في هذا القطاع.

عرض خاص

صرح راكان بأنه من المقرر إقامة عرض خاص للفيلم في العاصمة السعودية الرياض، قبل عرضه في دور السينما، ضمن احتفالية ضخمة يحضرها عدد كبير من الفنانين وصناع الأفلام والإعلاميين ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.