«توحة» تعيد علا غانم للتمثيل

القاهرة (الاتحاد)

تعود علا غانم إلى الدراما الرمضانية بعد غياب 6 أعوام بمسلسل «توحة»، وتجسد خلاله شخصية جديدة عليها لسيدة بسيطة يتوفى زوجها، ويترك لها مهمة ثقيلة تتمثل في عدد من الأبناء، وتضطر للعمل في مخبز، وتواجه العديد من المشاكل والصعوبات، خاصة أن هذه المهنة تقتصر على الرجال.

وكشفت علا لـ«الاتحاد» عن أنها لم تكن تنوي العودة إلى التمثيل بعد استقرارها مع ابنتها وأحفادها في أميركا، وأنها كانت في زيارة لمصر واتصلت بالمخرج محمد النقلي للاطمئنان عليه، لأنها تدين له بالفضل في مشوارها الفني وتعاونت معه في عدد من الأعمال، فعرض عليها العودة من خلال مسلسل «توحة».

وأضافت غانم أنها ترددت كثيراً في البداية بسبب ارتباطاتها في الخارج، ولكنها تحمست كثيراً للعمل بعد قراءته، كونه مختلفاً عن أعمالها السابقة، ويناقش الكثير من القضايا والمشاكل التي تواجه الأسر في المناطق الشعبية.

يشارك في البطولة أحمد بدير وانتصار وإيهاب فهمي وميمي جمال وحجاج عبدالعظيم، ومن تأليف أحمد صبحي.