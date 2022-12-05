انطلاق «السينما الفرنسية» في أبوظبي 9 ديسمبر

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن المعهد الفرنسي في أبوظبي، أن موعد انطلاق مهرجان «هيا أيتها السينما الفرنسية» في دورته الأولى، سيكون يوم 9 ديسمبر الجاري في صالات عرض سينما «فوكس»- غاليريا مول بجزيرة المارية، ضمن جدول يتمحور حول الموسيقى ويتضمّن فقرة مقابلات احترافية.

تعليقاً على هذا المهرجان، قال هوغو هنري – سيلان، الملحق الثقافي في السفارة الفرنسية، مدير المعهد الفرنسي في دولة الإمارات العربية المتحدة «إننا فخورون بإطلاق هذا المهرجان الجديد ببرنامج رائع يتوجّه إلى شرائح الجمهور كافة، وكلنا ثقة بأن هذه الدورة الأولى من المهرجان ستُسهم في فتح الباب لفرص جديدة أمام الممثلين والمخرجين المحترفين من الساحة الإماراتية والإقليمية الذين سيحصلون على فرصة ثمينة للتعرّف وإغناء الخيال بالمشاريع مع أكبر المهرجانات والمؤسسات السينمائية الفرنسية».

يهدف هذا المهرجان الذي يستمر حتى يوم 11 ديسمبر الجاري، إلى تكريم السينما واللغة الفرنسية والإبداع، وسيكون الموضوع الرئيس لهذه السنة هو الموسيقى التي تدعم الاحتفال بالتنوّع وإبرازه، فالموسيقى، برمزيتها وقدرتها على إيقاظ المشاعر، هي لغة كونية وجسر بين الثقافات وبين الأجيال، ومن ناحية أخرى، تُعدّ الموسيقى إحدى ركائز التعاون الثقافي بين جمهورية فرنسا والإمارات العربية المتحدة، وتمثل صدى السياسات العامة الوطنية الطموحة، التي تُرجمت مؤخراً بمنح أبوظبي العلامة المسجلة من اليونيسكو على أنها «مدينة إبداع الموسيقى».

وسيقدم المهرجان النُخُب الأولى على المستوى الإقليمي من أنواع العروض السينمائية كافة، ولجميع شرائح المجتمع، حيث سيكون هناك فيلم درامي وآخر كوميدي، مع أفلام وثائقية وفيلم رسوم متحركة.

يتمّ افتتاح المهرجان بفيلم «ديفيرتيمنتو» للمخرجة ماري كاستيل منصيون – شعار، كما يتضمن برنامج المهرجان مجموعة من الأفلام الرائعة مثل «تينور» لكلود زيدي، و«إرنست وسلستين في الشتاء» لجوليان شينغ وجان كريستوف روجيه، و«ليه زآند غالانت» (جزر الهند الشجاعة) لفيليب بيزيات، و«سلام» لهدى بنيامينا.