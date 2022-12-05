علي يوسف السعد يكتب: أيام في سيشل

جنة وسط المحيط، لا يسعك أمام سيشل وجمالها إلا أن تصفها هكذا، فهي دولة جزرية فريدة من نوعها، تقع في قلب المحيط الهندي، تحار أمامها، إلى أي قارة تنتمي؟، لكنها في الأخير تنتمي لأفريقيا، فهي تبعد عن ساحلها الشرقي بنحو 1600 كيلومتر، وأقرب البلاد إليها هي الصومال ومدغشقر، ورغم أنها تبدو على الخريطة وكأنها نقطة واحدة صغيرة في قلب المحيط، إلا أنها ليست كذلك، فهي مكونة من 115 جزيرة صغيرة منوعة بين صخرية وخضراء مستوية، تنتشر على مساحة تقترب من 1.35 مليون متر مربع.

تلك العزلة التي عليها هذه الجزر الصغيرة ووقوعها بعيداً عن السواحل منحتها أفضلية سياحية لم تتح لغيرها، فهي ذات شواطئ بكر وطبيعة خضراء خلابة مليئة بالمشاهد الرائعة التي يقل نظيرها في أي مكان في العالم، تنسحب تلك الطبيعة الخلابة على مياهها وسواحلها كذلك، حيث تضم مجموعة من أندر الكائنات البحرية المهددة بالانقراض، مثل بقرة البحر والحوت الزعنفي، والتي يعيش معظمها في جنان بحرية بفضل الشعاب المرجانية الساحرة المحيطة بالجزر من كل اتجاه.

تضم سيشل مجموعة من أفضل الشواطئ في العالم، مثل شاطئ La Digue، والذي يتميز بمياهه الفيروزية، ورماله البيضاء المنبسطة التي توفر لك فرصة الاستمتاع بتجربة شاطئ رائعة، بالإضافة إلى ذلك، ونظراً لأن سيشل تتكون من مجموعة كبيرة من الجزر الصغيرة المعزولة، فأنت أمام خيارات كثيرة تصل إلى حد تأجير جزيرة خاصة بك فقط، وهذا هو السبب في تفضيل كثير من الأزواج الجدد لسيشل من أجل قضاء شهر العسل، فهي تنطوي على فرص خصوصية وترفيه وهدوء واستجمام قل نظيرها في العالم.

كثيرة هي الأنشطة البحرية التي يمكنك الاستمتاع بها هنا، الغوص هو أكثرها إثارة وتفضيلاً، فهو باب سيفتح أمامك عالماً آخر غنياً بالكائنات البحرية النادرة والشعاب المرجانية ذات الألوان المذهلة، بالإضافة إلى تضاريس بحرية تخطف الألباب، ومياه نقية وصخور لازوردية لم تفسدها بعد يد البشر، وأشهر أمكنة الغوص في سيشل هي «Trompeuse Rocks» وأيضاً «Fishermen›s Cove Reef»، وغيرهما الكثير.

هناك بعض الجزر والأمكنة التي لا يمكن الوصول إليها إلا بإذن مسبق كونها محميات طبيعية تابعة لليونيسكو، منها «ألدابرا» وهي أكبر جزيرة مرجانية في العالم، ويعيش عليها عدد من الحيوانات البرية النادرة، لذا ستعيش عليها وقتاً ممتعاً بين الذهول والانبهار لكنك لن تنفك تشكر الأقدار التي حملتك للسير عليها، كذلك «فالي دي ماي» مكان آخر معزول يضفي عليك شعوراً رائعاً، نظراً للغموض والطبيعة البكر الذي عليها.

تتوافر في سيشل مسارات سير رائعة تحبس الأنفاس، خاصة أنها تمر بك بين أجمل اللوحات والتضاريس الطبيعية التي يمكن أن تراها في حياتك، هي مغامرة وتجربة جيدة تجمع بين الرياضة وبين معايشة الطبيعة والأجواء الاستثنائية لجزر سيشل.

إذا حاصرتك العزلة واحتجت لقليل من أجواء المدن التقليدية، فإن جزيرة «ماهي» في انتظارك، والتي تقع عليها مدينة فيكتوريا، وهي أصغر عاصمة لدولة في العالم، لكنها لا تزال تحتفظ بسمات العواصم من حيث الاكتظاظ بالسكان، حيث بإمكانك الاستمتاع بالتسوق والمطاعم والمتنزهات، وكذا الشواطئ والشوارع في شكلها الاعتيادي.

التعامل المالي على الجزيرة يجري بثلاث عملات اليورو والدولار والروبية السيشيلية المحلية، أما اللغة الأكثر تداولاً هنا فهي الإنجليزية والفرنسية.

أكثر الأشياء السلبية التي يمكن أن تعايشها هنا هي الأسعار، فهي مرتفعة ومبالغ فيها، خاصة الفنادق وأماكن السكن، لكن تبقى سيشل وجهة حالمة رائعة تضعك في قلب الهدوء والاسترخاء، وتكشف لك عن كثير من فرص المغامرة وتجربة أشياء جديدة.