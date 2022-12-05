مركز كينيدي يكرم جورج كلوني

(أ ف ب)

تسلم الممثل الأميركي جورج كلوني، وفرقة الروك الإيرلندية يو تو وفائزون آخرون، جوائز مركز كينيدي، أرقى جائزة ثقافية في واشنطن، بحضور الرئيس الأميركي جو بايدن.

وحضر الحفل كوكبة من نجوم هوليوود والشخصيات البارزة في واشنطن، خلال النسخة الخامسة والأربعين من هذه الجوائز التي كرمت أيضاً مغنية السول الكبيرة غلاديس نايت وقائدة الأوركسترا والمؤلفة الموسيقية من أصل كوبي تانيا ليون ومغنية الغوسبل أيمي غرانت.

وحضر جو بايدن وزوجته جيل، وكذلك نائبة الرئيس كامالا هاريس وزوجها دوغلاس إمهوف، هذه الأمسية المرموقة في المركز الثقافي الكبير بالعاصمة الأميركية.