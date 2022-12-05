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«واكاندا فوريفر» يتصدّر شباك التذاكر

«واكاندا فوريفر» يتصدّر شباك التذاكر
6 ديسمبر 2022 02:22

لوس أنجلوس (أ ف ب) 

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يواصل فيلم «بلاك بانثر: واكاندا فوريفر» الذي أنتجته شركة «مارفل» تصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية، لعطلة نهاية الأسبوع الرابعة على التوالي، حاصداً 17,6 مليون دولار، على ما أظهرت أرقام نشرتها شركة «إكزبيتر ريليشنز». 
وحصد العمل، وهو تكملة لفيلم «بلاك بانثر» الذي حقق نجاحاً كبيراً في عام 2018 حتى الآن 393,7 مليون دولار في أميركا الشمالية وحدها و339 مليون دولار في باقي أنحاء العالم.
وحلّ ثانياً فيلم «فايلنت نايت» الذي يؤدي فيه نجم «ستراينجر ثينغز» ديفيد هاربور دور سانتا كلوز غاضب، يواجه أشراراً اقتحموا منزل عائلة ثرية.

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