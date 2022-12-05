حشرات خطرة تهدد الغابات الشمالية في فنلندا

هلسنكي (أ ف ب)

مع تكسّر أشجار التوت الأزرق وتساقط أجزاء من قشرتها وأغصانها، تواجه الغابات الشمالية، التي لا تقل أهمية عن غابة الأمازون المطيرة، خطراً يهددها بالفناء، يتمثل في خنافس اللحاء التي تتكاثر أعدادها بسبب التغير المناخي.

وتستهدف الحشرات البنية الصغيرة، التي تختبئ في قشر الأشجار، التنوب الشوحي الذي يمثل أحد أكثر أنواع الأشجار انتشاراً في فنلندا، وتتسبب بأضرار جسيمة للغابات.. ويوضح العالم ماركوس ميلين أنّ هذا النوع من الحشرات أحدث أضراراً كبيرة للأشجار في مختلف أنحاء أوروبا الوسطى والشرقية منذ 2018 تحديداً.