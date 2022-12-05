المعمري.. من الفجيرة إلى «واحة الكرامة»

انطلقت من إمارة الفجيرة مبادرة «سلام ياوطن»، بقيادة المغامر الإماراتي سعيد المعمري، باتجاه «واحة الكرامة» في العاصمة أبوظبي، وبمسافة 251 كيلومتراً، وبواقع زمني يمتد إلى 51 ساعة ركضاً. توجه المعمري بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة، للرعاية الكريمة التي يحظى بها أبناء الإمارات، مؤكداً أن التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، والدعم الكبير والمستمر من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، قاده إلى مواصلة تحقيق الأرقام القياسية العالمية في جميع الجوانب الرياضية منها والاجتماعية، وتزامناً مع المناسبات الوطنية للإمارات. وقال المعمري: «مبادرتنا التي تتزامن مع احتفالات الإمارات بـ«عيد الاتحاد» الـ 51 انطلقت من أرض عمالقة البحار في الفجيرة إلى دار الظباء في العاصمة الحبيبة أبوظبي، ويشارك فيها مع زوجته المغامرة نايلة ناصر البلوشي، وبدعم أبناء مجتمع الإمارات، منوهاً إلى أنه سعيد بالمشاركة في هذا الاحتفال الوطني الغالي على قلوبنا.