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«السينما والذاكرة المشتركة» ينطلق بالمغرب 12 ديسمبر

«السينما والذاكرة المشتركة» ينطلق بالمغرب 12 ديسمبر
5 ديسمبر 2022 17:37

محمد نجيم (الرباط)

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كشفت إدارة المهرجان الدولي للسينما والذاكرة المشتركة، الذي سينظم دورته المقبلة بمدينة الناظور المغربية في الفترة من 12 إلى 17 ديسمبر الجاري، عن الدول التي تشارك في هذا المهرجان، الذي يحتفي بِبُناة السلام العالمي والعيش الإنساني المشترك.
قالت إدارة المهرجان، إن الدورة التي تحمل شعار «لنعِد إنارة النجوم»، ستعرف منافسة 35 فيلماً سينمائياً منها 7 أفلام روائية طويلة، 8 أفلام وثائقية، و14 شريطاً قصيراً.
وينتمي مخرجو الأفلام المشاركة في دورة هذا العام إلى دول إسبانيا، وكوبا، والمكسيك، وتونس، والعراق، والأرجنتين، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وإيطاليا، وغواتيمالا، وفلسطين، وأرمينيا، ومصر، وأوكرانيا، وبلجيكا، والمكسيك، والمغرب، مع حضور خاص للأعمال الإسبانية لاسيما الأندلسية منها، حيث يحضر عدد مهم من المخرجين والفنانين والإعلاميين والأكاديميين.
ويشهد المهرجان تكريم وجوه من السينما المغربية والعالمية منهم: المخرج والمنتج المغربي أحمد المعنوني، والممثل الإسباني ماريانو بينيا، والممثلة المغربية سميرة المصلوحي.
ومن بين الندوات التي ينظمها المهرجان، ندوة «المغرب وإسبانيا وأميركا اللاتينية: الدبلوماسية الموازية في خدمة السلام العالمي»، بمشاركة سياسيين، وبرلمانيين حقوقيين وباحثين وسينمائيين، وندوة «السينما بين الذاكرة والتاريخ والسياسة»، ويساهم فيها مفكرون، وأكاديميون وحقوقيون وسياسيون من إسبانيا، وكوبا، والمكسيك، وتونس، والعراق، والأرجنتين.

 

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