تطورات مفاجئة في قضية جوني ديب وآمبر هيرد

يبدو أن المعركة القضائية بين النجم العالمي جوني ديب وطليقته أمبر هيرد لن تتوقف، ففي تحرك مفاجئ طالبت الأخيرة بمحاكمة جديدة. فقد تقدمت الممثلة الأميركية باستئناف إلى محاكم فيرجينيا، مطالبة بإلغاء قرار المحكمة الذي جاء لصالح جوني ديب أو بمحاكمة جديدة في قضية التشهير التي رفعها ضدها زوجها السابق. وتقدم محامو أمبر هيرد بالاستئناف الشهر الماضي، واعتبروا فيه أن استبعاد ملاحظات العلاج الخاصة بها والتي أبلغت فيها عن الإساءة التي تعرضت لها من جوني أدت إلى نتائج غير عادلة في المحاكمة.

وفي يونيو الماضي، حكمت المحكمة في فيرجينيا لصالح جوني ديب في دعوى التشهير التي رفعها ضد أمبر على خلفية مقال كتبته في الواشنطن بوست اتهمته فيه بالإساءة من دون أن تسميه.

المصدر: وكالات