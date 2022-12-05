ما زالت الأغنام تدور.. وتفسيرات عديدة للظاهرة المريبة
ما زالت الأغنام تدور.. وتفسيرات عديدة للظاهرة المريبة
5 ديسمبر 2022 08:50
بعد انتشار مقاطع فيديو لظاهرة غريبة لأغنام تدور حول نفسها دون تفسير واضح لها في كل من الصين ثم الأردن، بدأ العلماء والخبراء بوضع تفسيرات عديدة لفهم هذه الظاهرة المريبة.
فقد كشف علماء من جامعة هارتبوري البريطانية عن تفسيرهم للمقطع المتداول لأغنام تدور حول نفسها في منطقة منغوليا شمال الصين، وأوضحوا أن بقاء الأغنام في الحظيرة لفترات طويلة يمكن أن يؤدي بها إلى هذا السلوك.
الإحباط! وأضافوا أن "الأغنام قد تكون بقيت في الحظيرة فترات طويلة، وهذا قد يؤدي إلى سلوك نمطي مع الدوران المتكرر بسبب الإحباط من الوجود في مساحة محدودة".
كما نوه أساتذة الجامعة بأن انضمام أغنام أخرى إلى الحلقة الدائرية يعود لطبيعة الأغنام بأنها حيوانات قطيعية وتفعل ما تفعله الأغنام الأخرى.
في موازاة ذلك، قال خبراء إن سلوك الأغنام يمكن أن يكون بسبب دخولها دوامة الموت، مثلما يحدث للنمل أحياناً، بحسب ما نقل موقع "ساينس أليرت" المعني بالأخبار العلمية.
فيما أشار آخرون إلى أن الأغنام كانت تعاني من "مرض دائري" يحدث بسبب بكتيريا التربة التي يمكن أن تصيب جانباً واحداً من دماغ الحيوان، مما يتسبب في الميل نحو الجانب المصاب.
من جهته، رجّح مسؤول أردني بوزارة الزراعة في تصريح سابق لـ"العربية نت" أن تكون هذه الحركة هي مجرد (سلوك الأمومة) وقد تلاشى السلوك مباشرة بعد تواصل الأمهات مع المواليد.
يذكر أن ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا خلال شهر نوفمبر الماضي مقاطع مصورة لأغنام تدور حول نفسها في منطقة منغوليا شمال الصين، ومنطقة الكرك جنوب الأردن، ما حيّر العلماء والخبراء وأدى إلى انتشار تفسيرات عدة لها.