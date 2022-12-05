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هذا النوع من المكسرات سيساعدك في تخفيف الوزن

هذا النوع من المكسرات سيساعدك في تخفيف الوزن
5 ديسمبر 2022 08:09

كشفت دراسة حديثة أن تناول اللوز يمكن أن يساعد الناس على تخفيف أوزانهم.
 
ووجد الباحثون أن تناول 30-50 غراما من اللوز يساعد في تقليل الشهية.

وبحسب الدراسة، فإن أولئك الذين تناولوا اللوز بدلاً من وجبة خفيفة من الكربوهيدرات قللوا ما مقداره 72 سعرة حرارية في الوجبة التالية.
وبحسب "ذا صن"، قالت الدكتورة، شراية كارتر، من جامعة جنوب أستراليا: "تعد معدلات زيادة الوزن والسمنة مصدر قلق كبير للصحة العامة، وقد يكون تعديل الشهية من خلال الاستجابة الهرمونية هو المفتاح لتعزيز إدارة الوزن".

وأضافت: "درس بحثنا الهرمونات التي تنظم الشهية، وكيف يمكن للمكسرات، خاصة اللوز، أن تساهم في التحكم في الشهية".

وتابعت: "وجدنا أن الأشخاص الذين تناولوا اللوز قد عانوا من تغيرات في الهرمونات المنظمة للشهية، والتي ربما تكون قد ساهمت في تقليل تناول الطعام".

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المصدر: وكالات
السمنة
الوزن
المكسرات
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