أطعمة نباتية مذهلة لمكافحة السرطان

توفر الأطعمة النباتية مجموعة متنوعة من الامتيازات الصحية، مثل تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري من النوع 2.
كما يمكن أن يقلل تناول الفاكهة والخضروات بانتظام من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان في الرجال خصوصاً، بحسب ما نشره موقع Science Alert.
وتوصلت دراسة جديدة، نشرتها دورية BMC Medicine، وأجريت على 79952 رجلاً في الولايات المتحدة إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالخضروات والفواكة والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والبذور يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 22% مقارنة بمن يأكلون كمية أقل من الأغذية النباتية.
ماذا عن النساء؟ كما تشير نتائج الدراسة إلى أن تقليل استهلاك الأطعمة الحيوانية والحبوب المكررة والسكريات بشكل عام يمكن أن يوفر فوائد صحية مدى الحياة.
ومن المثير للاهتمام أن الباحثين لم يجدوا صلة بين النظم الغذائية النباتية وسرطان القولون والمستقيم بين 93475 امرأة في الولايات المتحدة.
الرجال أكثر عرضة من جانبه، أعرب جيهي كيم، باحث في علوم التغذية بجامعة كيونغ هي في كوريا الجنوبية، عن توقعه "أن مضادات الأكسدة الموجودة في الأطعمة النباتية مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة يمكن أن تسهم في تقليل مخاطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم عن طريق قمع الالتهاب المزمن الذي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالمرض".
كما أوضح أنه "نظرا لأن الرجال يميلون إلى أن يكونوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون والمستقيم من النساء، فإن نتائج الدراسة ترجح أن السبب يرجع إلى أنهن يتناولن كميات أكبر من الأطعمة النباتية الصحية وبالتالي تقل لديهن مخاطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم".
هذا ويعد سرطان القولون والمستقيم ثالث أكثر أنواع السرطانات شيوعا في جميع أنحاء العالم، ولكن لا يتعرض الجميع للخطر بشكل متساو.