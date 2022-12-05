الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

احذر.. تطبيقات على الأجهزة الذكية تتسبب في قرصنة بياناتك الشخصية

احذر.. تطبيقات على الأجهزة الذكية تتسبب في قرصنة بياناتك الشخصية
5 ديسمبر 2022 07:33

 حذّر خبير أمن المعلومات ألكسندر فوراسكو، من استخدام بعض تطبيقات الأجهزة الذكية، وخصوصاً تلك التي تستخدم لتعديل الصور الشخصية.

وقال الخبير: «هناك بعض المخاطر من استخدام تطبيقات تعديل الصور الشخصية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي مثل تطبيق Lensa على سبيل المثال، البيانات التي تحمل عبر تلك التطبيقات يمكن استغلالها بشكل غير صحيح». 

وأضاف: «الصور الشخصية التي يحملها المستخدمون عبر بعض التطبيقات أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي يمكن استغلالها في سيناريوهات سرقة الهوية الرقمية، يمكن استخدام هذه الصور في إنشاء حسابات رقمية مزيفة واستعمال تقنيات Deepfake لإرسال رسائل معينة لأصدقاء شخص ما، ومطالبتهم بتحويل الأموال لحساب وهمي غير مرتبط بذلك الشخص»، وفق روسيا اليوم.

وأشار الخبير إلى أن تطبيق Lensa يعتبر أحد أشهر التطبيقات التي يستخدمها الناس حالياً لتعديل صورهم الشخصية، وللحصول على خدمات التطبيق يمكن البعض من الوصول إلى صورهم وبياناتهم، وبالرغم من أنه لا توجد مخاطر معينة من استعمال التطبيق كون مطوره معروفاً ومتواجداً في السوق لفترة طويلة، إلا أنه يجب توخي الحذر عند استعمال مثل هذه التطبيقات.

وقال: «أصبحنا في زمن باتت فيه صورنا الشخصية متداولة على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، ويمكن استغلال هذه الصور أحياناً لأغراض غير قانونية، لكن بشكل عام لا يوجد سبب للذعر من مثل هذه الأشياء».

أخبار ذات صلة
الكشف عن موعد إطلاق سامسونج لهواتف "S23"
"واتساب" يتعرض لهجمة اختراق كبيرة
المصدر: وكالات
قرصنة
الإنترنت
الأجهزة الذكية
آخر الأخبار
محمد بن راشد يستقبل وزير الدفاع الأفغاني بالإنابة
الإمارات
محمد بن راشد يستقبل وزير الدفاع الأفغاني بالإنابة
اليوم 18:25
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
الإمارات
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 18:15
خصم 50% على المخالفات البيئية في رأس الخيمة
الإمارات
خصم 50% على المخالفات البيئية في رأس الخيمة
اليوم 17:54
نهيان بن مبارك يفتتح مؤتمر صندوق الوطن «هوية وطنية نابضة بالحياة»
الإمارات
نهيان بن مبارك يفتتح مؤتمر صندوق الوطن «هوية وطنية نابضة بالحياة»
اليوم 17:40
4 مذكرات تفاهم بين «صندوق الوطن» و 3 وزارات و« كليات التقنية»
الإمارات
4 مذكرات تفاهم بين «صندوق الوطن» و 3 وزارات و« كليات التقنية»
اليوم 17:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©