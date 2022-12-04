سعيد بن طحنون يشهد احتفالات «عيد الاتحاد» بقلعة الجاهلي

العين (وام)

شهد معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، الحفل الذي نظمته دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بمناسبة «عيد الاتحاد» الـ51 لدولة الإمارات بقلعة الجاهلي في العين، بحضور عدد من كبار الشخصيات.

يعكس هذا الحفل ثراء وتنوع المشهد الموسيقي في الإمارات، ويمنح المجتمع المحلي والزوار فرصة الاستمتاع بأعذب ألحان الموسيقى العربية الأصيلة والمعاصرة، بالتزامن مع اكتشاف جوانب من تراث أبوظبي الثقافي العريق في قلعة الجاهلي، ولإتاحة الفرصة للجمهور من أهالي وزوار مدينة العين للمشاركة والاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، وكان هذا الحفل الاستثنائي قد أحياه كل من الفنانة بلقيس والفنان فؤاد عبدالواحد، واللذين قدما عروضاً موسيقية رائعة مع مجموعة من أغنياتهم المعروفة، حيث تألق عبدالواحد بإحساسه المذهل من خلال أغنية «أوصافك عجب ويالبعيد»، بينما أبدعت بلقيس خلال أداء مجموعة من أفضل أغانيها الكلاسيكية، مثل «ورد جوري وحالة جديدة».

وكانت حفلات «عيد الاتحاد» الـ51، التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، قد شهدت إقبالاً جماهيرياً لافتاً من جميع أفراد المجتمع لحضور الحفلات الغنائية، التي يقدمها نخبة من نجوم الغناء العربي في قصر الحصن وقلعة الجاهلي، للاستمتاع بهذه المناسبة المميزة برفقة العائلة والأصدقاء، وسط أجواء احتفالية لا تنسى في قلعة الجاهلي.

أما في أبوظبي، فقدّم الفنان الإماراتي حمد العامري عرضاً موسيقياً مميزاً في قصر الحصن بأبوظبي وسط أجواءٍ احتفالية لا تنسى، وشدا بمجموعة من أشهر أغانيه المحببة لعشاقه، منها «الله عطانا خير وانعام وقلبي شفوق وشفته، ليحظى الجمهور الذواق بسهرة مميزة.

وكانت حفلات «عيد الاتحاد» الـ51، قد بدأت مع عرضٍ استثنائي للفنان حسين الجسمي في الحصن الخميس الماضي، تبعه سلسلةٌ من عروض الألعاب النارية الرائعة مساء الجمعة في جميع أنحاء دولة الإمارات، لتختتم الاحتفالات بالعروض المذهلة التي قدمتها أبرز المواهب الموسيقية في المنطقة ليلة أمس الأول.