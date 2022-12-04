الإثنين 5 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

سعيد بن طحنون يشهد احتفالات «عيد الاتحاد» بقلعة الجاهلي

سعيد بن طحنون خلال احتفالات «عيد الاتحاد» بقلعة الجاهلي (وام)
5 ديسمبر 2022 01:38

العين (وام)

شهد معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، الحفل الذي نظمته دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بمناسبة «عيد الاتحاد» الـ51 لدولة الإمارات بقلعة الجاهلي في العين، بحضور عدد من كبار الشخصيات.

يعكس هذا الحفل ثراء وتنوع المشهد الموسيقي في الإمارات، ويمنح المجتمع المحلي والزوار فرصة الاستمتاع بأعذب ألحان الموسيقى العربية الأصيلة والمعاصرة، بالتزامن مع اكتشاف جوانب من تراث أبوظبي الثقافي العريق في قلعة الجاهلي، ولإتاحة الفرصة للجمهور من أهالي وزوار مدينة العين للمشاركة والاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، وكان هذا الحفل الاستثنائي قد أحياه كل من الفنانة بلقيس والفنان فؤاد عبدالواحد، واللذين قدما عروضاً موسيقية رائعة مع مجموعة من أغنياتهم المعروفة، حيث تألق عبدالواحد بإحساسه المذهل من خلال أغنية «أوصافك عجب ويالبعيد»، بينما أبدعت بلقيس خلال أداء مجموعة من أفضل أغانيها الكلاسيكية، مثل «ورد جوري وحالة جديدة».

أخبار ذات صلة
الجودو يبدأ الإعداد في جورجيا لـ «ماستر القدس»
مرصد الختم يصوّر سديم «الحلزون» من سماء أبوظبي

وكانت حفلات «عيد الاتحاد» الـ51، التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، قد شهدت إقبالاً جماهيرياً لافتاً من جميع أفراد المجتمع لحضور الحفلات الغنائية، التي يقدمها نخبة من نجوم الغناء العربي في قصر الحصن وقلعة الجاهلي، للاستمتاع بهذه المناسبة المميزة برفقة العائلة والأصدقاء، وسط أجواء احتفالية لا تنسى في قلعة الجاهلي.
أما في أبوظبي، فقدّم الفنان الإماراتي حمد العامري عرضاً موسيقياً مميزاً في قصر الحصن بأبوظبي وسط أجواءٍ احتفالية لا تنسى، وشدا بمجموعة من أشهر أغانيه المحببة لعشاقه، منها «الله عطانا خير وانعام وقلبي شفوق وشفته، ليحظى الجمهور الذواق بسهرة مميزة.

وكانت حفلات «عيد الاتحاد» الـ51، قد بدأت مع عرضٍ استثنائي للفنان حسين الجسمي في الحصن الخميس الماضي، تبعه سلسلةٌ من عروض الألعاب النارية الرائعة مساء الجمعة في جميع أنحاء دولة الإمارات، لتختتم الاحتفالات بالعروض المذهلة التي قدمتها أبرز المواهب الموسيقية في المنطقة ليلة أمس الأول.

سعيد بن طحنون
الإمارات
عيد الاتحاد
قلعة الجاهلي
العين
آخر الأخبار
كارتابيا: أشجع «التانجو» بـ «جنون»!
الرياضي
كارتابيا: أشجع «التانجو» بـ «جنون»!
اليوم 10:15
محمد بن ثعلوب
الرياضي
الجودو يبدأ الإعداد في جورجيا لـ «ماستر القدس»
اليوم 10:13
تحت رعاية رئيس الدولة.. انطلاق أعمال النسخة الأولى من حوار أبوظبي للفضاء
الإمارات
تحت رعاية رئيس الدولة.. انطلاق أعمال النسخة الأولى من حوار أبوظبي للفضاء
اليوم 10:06
شرطة أبوظبي: 3 إرشادات لتجنب مخاطر "الانشغال بغير الطريق"
الإمارات
شرطة أبوظبي: 3 إرشادات لتجنب مخاطر "الانشغال بغير الطريق"
اليوم 09:59
صورة موضوعية
دنيا
تحذير من مخاطر الإجهاد على صحة القلب
اليوم 09:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©