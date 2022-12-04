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أغاني مالون تلهب حماس جمهور «الاتحاد بارك»

مالون يطرب جمهوره بأشهر أغانيه (من المصدر)
5 ديسمبر 2022 01:38

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت فلاش للترفيه حفلاً للفنان بوست مالون، المغني الحائز جائزة جرامي 9 مرات، في حديقة الاتحاد بجزيرة ياس، حيث قدم أداءً مميزاً يليق بعودته إلى دولة الإمارات.
تميز الحفل بأداءٍ استثنائي لمغني الراب الشهير عالمياً مع أغنياته المتنوعة وقدرته الفريدة على المزج بين عدة أنماط موسيقية، مثل الهيب هوب والأر آند بي والبوب والتراب.
وأعرب مالون عن فرحته بالعودة إلى دولة الإمارات، حيث كان ظهوره الأول في حفلات «يا سلام ما بعد السباق» عام 2018، خاصةً مع التفاعل الكبير للجمهور مع جميع أغانيه. وصعد بوست مالون إلى المسرح وسط هتافات الجمهور، حيث قال «أودّ أن أشكركم كثيراً على استضافتي مجدداً في هذا المكان الجميل، أنا في غاية السعادة بوجودي في أبوظبي بعد فترة طويلة»، ثم افتتح حفله بأغنية «واو». وأضفى مالون أجواءً من الحماس على الاتحاد بارك مع تفاعل الجمهور الكبير، حيث قدم مجموعة من أشهر أغانيه بما فيها «سيركلز وكوبد أب وصن فلاور».
واختتم الفنان الاستعراضي والمغني الأمسية بأغانيه الأكثر شعبية لدى الجمهور «كونجراتيوليشنس ووايت ايفرسون»، بينما زينت الألعاب النارية سماء الوجهة الرائعة ومسرح الاتحاد بارك.

الإمارات
بوست مالون
جائزة جرامي
جزيرة ياس
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