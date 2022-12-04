«كاريوكا».. تبحث عن ممثلة!

سعيد ياسين (القاهرة)

تجري إحدى جهات الإنتاج حالياً مفاضلة بين أكثر من فنانة شابة لتجسيد شخصية «شفاعات»، التي قدمتها من قبل الراحلة تحية كاريوكا في فيلم «شباب امرأة» عام 1956.

كان المؤلف نادر خليفة قد انتهى قبل وفاته في مارس 2019 من تحويل قصة الفيلم التي كتبها أمين يوسف غراب إلى مسلسل تلفزيوني بنفس الاسم، وتعاقد مع شركة إنتاج على تنفيذه، وتم وقتها ترشيح هيفاء وهبي ووفاء عامر لتجسيد شخصية «شفاعات»، لكن مؤخراً تم استبعادهما وترشيح ممثلة شابة للدور.

ويتناول المسلسل قصة شاب قادم من الريف ليدرس في القاهرة، ويستأجر غرفة في منطقة القلعة بمنزل تملكه سيدة متسلطة تعجب بشبابه وتنجح في غوايته، الأمر الذي يجعله يتعثر في دراسته ويهملها.

يذكر أن فيلم «شباب امرأة» شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان «كان» عام 1956، وصُنف في المركز السادس ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.