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«خريف ديور» أمام الأهرامات

«خريف ديور» أمام الأهرامات
5 ديسمبر 2022 01:38

القاهرة (أ ف ب)

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قدمت «ديور» مجموعتها لخريف 2023 عند أهرام الجيزة قرب القاهرة، في أول عرض لدار الأزياء الفرنسية الراقية في مصر، وسار عارضو الأزياء بملابس المجموعة الجديدة أمام المعلم التاريخي في الموقع الأثري الشهير الذي أضيء خصيصاً للعرض، وهذا العرض الثاني لدار أزياء أوروبية هذا العام في معلم أثري مصري، ففي أكتوبر، قدّم مصمم الأزياء الإيطالي ستيفانو ريتشي مجموعته في معبد حتشبسوت الأثري في الأقصر جنوب مصر، واستضاف مجمع أهرام الجيزة في السنوات الأخيرة خصوصاً حفلات موسيقية ومعارض للفن المعاصر، في ظل سعي مصر إلى إعادة استقطاب السياح إلى البلاد.

الأهرامات
ديورا
القاهرة
أهرام الجيزة
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