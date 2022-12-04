مسابقة فنية لـ51 تشكيلياً في عيد الاتحاد 51

سعد عبد الراضي (أبوظبي) احتفالاً بعيد الاتحاد الـ51، شارك 51 فناناً من مختلف دول العالم، في «مسابقة الوحدة مول الفنية»، بلوحات في هذه المناسبة الوطنية، استخدمت فيها أساليب ومدارس فنية متنوعة، وكانت لجنة التحكيم قد استمعت إلى المشاركين بحضور جمهور غفير، وعدد من الفنانين من بينهم رسام الكاريكاتير الفنان خالد الجابري والفنان التشكيلي أحمد الفلاسي، حيث قدم كل فنان أو فنانة شرحاً أولياً للوحته مبرزاً جوانب الفرح والاحتفاء بعيد الاتحاد. ونظرت لجنة التحكيم المكونة من الفنانة التشكيلية الدكتورة نجاة مكي والفنان خليل عبدالواحد والفنان فيصل عبدالقادر في الأعمال المقدمة، نظرة نقدية ووفق المعايير المتعارف عليها في المسابقات الفنية، فاختارت ثلاثة أعمال فائزة و4 جوائز تشجيعية، سيعلن عنها ويتم تكريم الفائزين في حفل يقام بذات المعرض في 10 ديسمبر الجاري.وأكدت لجنة التحكيم لـ«الاتحاد» أن المسابقة قدمت أعمالاً رفيعة تليق بالمناسبة الغالية على قلوبنا، وجاءت الأعمال متنوعة وشملت مدارس فنية متعددة، وتعبر عن الإمكانات الفنية التي يمتلكها الفنانون والفنانات الذين شاركوا في المسابقة. متحف وطني
وقالت الفنانة سامية صالح المشرفة على المسابقة لـ«الاتحاد»: قررنا بالاتفاق مع الوحدة مول بأبوظبي أن يكون الاحتفال بالعيد الوطني الحادي والخمسين لهذا العام مختلفاً، فقدمنا الدعوة للفنانين من مختلف الجنسيات للمشاركة عبر الوسائل الإعلانية المختلفة، وتم استقبال عدد كبير من الأعمال ثم اختيار 51 عملاً منها، لعرضها في المدخل الرئيس للوحدة مول بما يليق بالمناسبة الوطنية الكبيرة. وأكدت صالح أن المسابقة ليست مجرد مسابقه فنية بين متسابقين، ولكنها بمثابة متحف وطني فني يضم أعمالاً تشكيلية، معبرة عن جماليات الوطن الغالي بماضيه المجيد وحاضره المشرق.
مشاركة وطنية
ومن جانبه، أكد هشام عليوات، أن المعرض المقام في المدخل الرئيس للمول يعد مشاركة فنية كبيرة تقدم مع الفنانين للوطن الغالي كتعبير عن مكنون الحب الذي يكنه كل مواطن ومقيم لدولة الإمارات، مشيراً إلى دعم الفعاليات الهادفة التي تقدم الرسالة والمتعة إلى الجمهور في وقت واحد.
مشاركون في المسابقة
ومن المشاركين في المسابقة الفنية الفنانون والفنانان سالي مصطفى وديانا شيخوتدينوفا وسارة شوشان وفلور جوزفين وإسلام أحمد ولبيبة فرحات وريناتا وأثناسيو وعبير العداني وعلاء حامد وجون بول فادروجاو وعبدالجبار ويس ومنى الجبالي وأفرين رشيد محمد حسين وجاك لي وعائشة إسماعيل وأحمد أكرم وماجد مكرم الشروبي وإسراء عزام فريدة يحيى وخلود غسان وميس نداف وميرا عتيق وأفرين أسانا مالوميار وأسامة عبدالباقي وبام بالديروسا ومنال دندن وقيس الشاعر وإبراهيم حمدان ورويّة الشامسي وأنس نمير وولاء محمد باشا وعمران عبدالفتاح ومهرة الشامسي وسلوى سعيد.