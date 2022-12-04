الإثنين 5 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

الكشف عن موعد إطلاق سامسونج لهواتف "S23"

الكشف عن موعد إطلاق سامسونج لهواتف "S23"
4 ديسمبر 2022 13:40

سرّبت مواقع الإنترنت معلومات عن هواتف "S23" التي ستطرحها سامسونج لتكون من بين أفضل أجهزتها المحمولة.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن سامسونج ستكشف في الأسبوع الاول من فبراير القادم عن مجموعة جديدة من الأجهزة المحمولة، من ضمنها 3 هواتف جديدة هي Galaxy s23، و+Galaxy s23، وGalaxy s23 ultra.

والهاتف الأكبر من بين هذه الأجهزة " s23 ultra" من المفترض أن يحصل على هيكل مصنوع من مواد تتمتع بمقاومة ممتازة للصدمات والخدوش، وأن يجهز بقلم ذكي كما في هوات "S22"، وسيحصل قلمه على تقنيات جديدة للتحكم بالشاشة والتطبيقات عن بعد.

وسيتميز Galaxy s23 ultra بشكل أساسي من حيث قدرات التصوير إذ سيحصل على كاميرا أساسية فيها عدسة بدقة 200 ميغابيكسل، وستتمتع هذه الكاميرا بمعدل تقريب X100 مع الحفاظ على دقة اللقطة عن تقريب الصورة بشكل كبير، كما ستزود الكاميرا بعدسة للتصوير العريض وعدسة ماكرو.

ومن المفترض أن يجهّز الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، وأن يحصل على معالج Snapdragon 8 Gen 2 المتطور، وشرائح وصول عشوائي 12 و16 جيجابايت، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع تقنيتي الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

أخبار ذات صلة
احذر.. تطبيقات على الأجهزة الذكية تتسبب في قرصنة بياناتك الشخصية
سامسونغ تكشف عن موعد إطلاق هواتف فئة "S" الجديدة
المصدر: وكالات
الإنترنت
سامسونج
آخر الأخبار
كارتابيا: أشجع «التانجو» بـ «جنون»!
الرياضي
كارتابيا: أشجع «التانجو» بـ «جنون»!
اليوم 10:15
محمد بن ثعلوب
الرياضي
الجودو يبدأ الإعداد في جورجيا لـ «ماستر القدس»
اليوم 10:13
تحت رعاية رئيس الدولة.. انطلاق أعمال النسخة الأولى من حوار أبوظبي للفضاء
الإمارات
تحت رعاية رئيس الدولة.. انطلاق أعمال النسخة الأولى من حوار أبوظبي للفضاء
اليوم 10:06
شرطة أبوظبي: 3 إرشادات لتجنب مخاطر "الانشغال بغير الطريق"
الإمارات
شرطة أبوظبي: 3 إرشادات لتجنب مخاطر "الانشغال بغير الطريق"
اليوم 09:59
صورة موضوعية
دنيا
تحذير من مخاطر الإجهاد على صحة القلب
اليوم 09:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©