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انفصال المركبة "شنتشو-14" عن محطة الفضاء الصينية

انفصال المركبة "شنتشو-14" عن محطة الفضاء الصينية
4 ديسمبر 2022 12:03

انفصلت مركبة الفضاء المأهولة "شنتشو14-" عن مجموعة محطة الفضاء الصينية في الساعة 1101 صباح اليوم الأحد (بتوقيت بكين)، بحسب ما قالته وكالة الفضاء المأهول الصينية.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، بأن هناك ثلاثة رواد فضاء عاشوا ضمن مجموعة محطة الفضاء وعملوا فيها لمدة 183 يوما، وهم: تشن دونج، وليو يانج، وتساي شيوي تشه.

وقالت وكالة الفضاء المأهول الصينية إنه قبل الانفصال، أكمل رواد الفضاء أعمالا مختلفة، مثل إكمال التناوب في المدار مع طاقم مركبة الفضاء المأهولة "شنتشو15-"، وتحديد حالة مجموعة محطة الفضاء، وفرز وتحميل بيانات التجارب، وتنظيف ونقل الإمدادات المحفوظة في المدار، وذلك بدعم من موظفي العلوم والتكنولوجيا على الأرض.

ومن المقرر أن تدخل مركبة الفضاء "شنتشو14-" إلى الغلاف الجوي للأرض مجددا في وقت مناسب، وأن تبدأ رحلة عودتها إلى الصين، في ظل سيطرة أرضية.

 

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المصدر: وكالات
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