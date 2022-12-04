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وفاة الكاتب والإعلامي المصري مفيد فوزي

وفاة الكاتب والإعلامي المصري مفيد فوزي
4 ديسمبر 2022 11:54

توفي اليوم الأحد الإعلامي والصحفي المصري الكبير مفيد فوزي، بعد صراع مع المرض.

وأعلن عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري الوفاة، حيث كتب على تويتر: "وفاة الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي بعد رحلة معاناة مع المرض، حيث أمضي ما يقارب الشهر تقريبا بأحد المستشفيات الخاصة، رحم الله الفقيد الغالي وألهم أسرته الصبر والسلوان".

 
يشار إلى أن فوزي كان يعاني من وعكة صحية خلال الأيام الماضية، أدت إلى نقله إلى أحد مستشفيات المهندسين، حيث كان يعاني من تعب شديد دخل على إثره للعناية المركزة.


كما تعرض لكسر في المفصل بالذراع الأيمن، منذ عدة أشهر، وكان يتلقى العلاج في منزله، وكانت تقوم برعايته ابنته الصحفية حنان مفيد فوزي.

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