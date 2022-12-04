الإثنين 5 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

شجاعة أم تنقذ طفلتها من هجوم راكون مسعور

شجاعة أم تنقذ طفلتها من هجوم راكون مسعور
4 ديسمبر 2022 10:19

نجحت سيدة أميركية في إنقاذ طفلتها صاحبة الـ7 أعوام من هجوم راكون مسعور، فاجأها أمام باب المنزل في مدينة كانتربري بولاية كونيتيكت.
 
ورصدت كاميرا مراقبة لقطات لهجوم الراكون الذي غرس مخالبه في ساق الطفلة رايلي ماكنمارا وظل متعلقا بها، لحظة مغادرة منزلها متوجهة إلى مدرستها، صباح الجمعة.

وبينما كانت رايلي تكافح لتحرير ساقها من الحيوان من دون جدوى، ظهرت الأم التي سمعت صراخ ابنتها وركضت لمساعدتها.

أخبار ذات صلة
مقتل 3 من أفراد الشرطة في باكستان
مجلس الأمن الدولي يدين استهداف سفارة باكستان في كابول

وحسب اللقطات التي سجلتها الكاميرا، شوهدت الأم كيلسي ماكنمارا وهي تمسك الراكون من رقبته من الخلف، وترميه إلى الفناء المجاور للمنزل.

ونشرت الأم الفيديو الدرامي على حسابها بموقع "فيسبوك"، وقالت إنها وابنتها سيخضعان لفحص داء الكلب بعد الهجوم المفاجئ، مشيدة بشجاعة طفلتها.

المصدر: وكالات
طفلة
هجوم
آخر الأخبار
كارتابيا: أشجع «التانجو» بـ «جنون»!
الرياضي
كارتابيا: أشجع «التانجو» بـ «جنون»!
اليوم 10:15
محمد بن ثعلوب
الرياضي
الجودو يبدأ الإعداد في جورجيا لـ «ماستر القدس»
اليوم 10:13
تحت رعاية رئيس الدولة.. انطلاق أعمال النسخة الأولى من حوار أبوظبي للفضاء
الإمارات
تحت رعاية رئيس الدولة.. انطلاق أعمال النسخة الأولى من حوار أبوظبي للفضاء
اليوم 10:06
شرطة أبوظبي: 3 إرشادات لتجنب مخاطر "الانشغال بغير الطريق"
الإمارات
شرطة أبوظبي: 3 إرشادات لتجنب مخاطر "الانشغال بغير الطريق"
اليوم 09:59
صورة موضوعية
دنيا
تحذير من مخاطر الإجهاد على صحة القلب
اليوم 09:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©