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قتلى وجرحى في حادث سير مروع بمصر

قتلى وجرحى في حادث سير مروع بمصر
4 ديسمبر 2022 08:57

أفادت وسائل إعلام مصرية بوفاة 4 أشخاص بينهم أطفال وإصابة 6 آخرين، في حادث دهس، وقع السبت، في منطقة عزبة النخل، شمالي القاهرة.
 
وحسبما ذكر موقع "اليوم السابع" فقد وقع الحادث نتيجة اصطدام "ميني باص" بمجموعة من الأشخاص أثناء نزوله من الجسر الجديد بمنطقة عزبة النخل بعد تعطل الفرامل.

وأضاف الموقع أن سيارات الإسعاف نقلت المصابين والجثث للمستشفيات القريبة، كما ألقت الشرطة القبض السائق، وأحيل للنيابة العامة.

  
ونقل موقع "المصري اليوم" عن شاهد عيان للحادث قوله، إن السائق كان يسير على الجسر "بسرعة جنونية"، مضيفا أن السائق اصطدم مع عدد من السيارات، ودهس أشخاصا كانوا في طريقه.

وأوضح شاهد العيان أن السائق كان يردد بأن "الفرامل لم تعمل وذلك خوفا من عقاب الأهالي الذين تجمعوا في مكان الحادث".

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بورود بلاغ من الخدمات الأمنية بشارع التوفيقية بمنطقة عزبة النخل، يفيد بوقوع مصابين ووفيات.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث حيث تبين أنه أثناء نزول "ميني باص" من أعلى الجسر الجديد بمنطقة عزبة النخل، تم صدم 10 أشخاص أثناء سيرهم بشارع ترعة التوفيقية وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم إلى المستشفى.

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