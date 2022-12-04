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تعديل "تاج تاريخي" ليناسب قياس الملك تشارلز

تعديل "تاج تاريخي" ليناسب قياس الملك تشارلز
4 ديسمبر 2022 08:30

جرى نقل تاج القديس إدوارد من برج لندن لتغيير مقاسه ليتناسب مع ملك بريطانيا تشارلز الثالث قبل تتويجه.

وقال قصر باكنجهام إن القطعة الرئيسية التاريخية لجواهر التاج قد أخذت بما يسمح ببدء أعمال التعديل قبل مراسم التتويج في 6 مايو المقبل وفقا لوكالة "بي إيه ميديا" البريطانية وبقي أمر نقل التاج الثمين طي الكتمان حتى تم توصيله بأمان.

ويُعتقد أن نسخ تاج القديس إدوارد قد استخدمت وقت تتويج الملوك البريطانيين والإنجليز منذ القرن الثالث عشر.

وتم صنع التاج الحالي للملك تشارلز الثاني في عام 1661، كبديل لتاج العصور الوسطى الذي صُهر في عام 1649. وقال قصر باكنجهام في بيان يوم السبت: "نُقل تاج القديس إدوارد ، القطعة الرئيسية التاريخية لجواهر التاج، من برج لندن للسماح ببدء أعمال التعديل قبل التتويج يوم السبت 6 مايو 2023".

وسيتم التتويج في كنيسة وستمنستر، بعد ثمانية أشهر من تولي الملك ووفاة الملكة إليزابيث الثانية.

 

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