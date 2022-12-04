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«واتساب» يتيح ميزة مراسلة أرقام غير مخزنة

«واتساب» يتيح ميزة مراسلة أرقام غير مخزنة
4 ديسمبر 2022 08:19

 أتاح تطبيق «واتساب» ميزة جديدة تمكّن من الدردشة مع جهات غير مسجلة في الهاتف.

واستطاع التطبيق التغلب على أحد العيوب الشائعة في الاستخدام، التي ترغم المستخدم على ضرورة تسجيل رقم الهاتف حتى يتمكن من مراسلته عبر جهازه الذكي، ويُطلق على التقنية الجديدة «Click to Chat» (اضغط للمحادثة)، وتهدف إلى إجراء حوارات الدردشة مع أي شخص أو شركة دون أن يكون رقم الاتصال الخاص بهم مسجلاً في دليل الهاتف الذكي، بشرط أن يتوافر حساب «واتساب» نشيط على كلا الجانبين. 

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وتعمل وظيفة «Click to Chat»على كل الحواسيب اللوحية والهواتف الذكية، وأي حاسوب آخر مثبت عليه تطبيق «واتساب» في المتصفح.

المصدر: وكالات
واتساب
الهواتف الذكية
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