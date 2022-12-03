بريطانيا تحذر من تفشي حمى

حثت السلطات الصحية البريطانية، السبت، الآباء والأمهات والأطباء على توخي اليقظة من تفشي عدوى الحمى العقدية القرمزية بعد تزايد أعداد الوفيات بين الأطفال.
وقالت السلطات إنه قد ظهرت حالات أعلى من المتوسط خلال العام الجاري من هذه الحمى وإصابات أخرى تسببها هذه البكتريا العقدية من "المجموعة أ" في إنجلترا.
يتأثر الأطفال بشكل خاص من هذه الإصابة بالعقديات.
تعتبر الحمى القرمزية من أمراض الطفولة. ووفقا لمعهد روبرت كوخ الألماني، فهي واحدة من أكثر الأمراض البكتيرية المعدية شيوعا بين الأطفال.
توفي خمسة أطفال دون سن العاشرة في إنجلترا، إضافة إلى طفل واحد في ويلز بعد إصابتهم بعدوى هذه الحمى منذ سبتمبر الماضي.
يمكن في الواقع علاج الالتهابات البكتيرية بشكل جيد عن طريق إعطاء المضادات الحيوية.
لكن في حالات نادرة تتسبب هذه الالتهابات في مضاعفات خطيرة.
وقالت الوكالة البريطانية للأمن الصحي، في بيان أمس الجمعة "بالنظر إلى احتمال الإصابة بأمراض خطيرة لدى الأطفال، يظل من المهم معالجة حالات الحمى القرمزية على وجه السرعة بالمضادات الحيوية لمنع انتشار المرض وتقليل خطر مضاعفاته المحتملة للمرضى والمخالطين لهم".
لم يتضح بعد سبب الزيادة في إصابات هذا العام. مع ذلك، يعتقد الخبراء أن من الممكن أن يكون العديد من الأطفال أقل مناعة مما كان عليه الحال في السنوات السابقة بسبب قيود الاتصال جراء جائحة كورونا.