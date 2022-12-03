المنهالي.. «عاش قايدنا محمد»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق الفنان طارق المنهالي أغنية جديدة بعنوان «عاش قايدنا محمد»، بمناسبة الاحتفالات بـ«عيد الاتحاد» الـ51 لدولة الإمارات العربية المتحدة. حملت الأغنية الطابع التراثي الشعبي الإماراتي الأصيل، وهي من ألحانه وكلمات الشاعر صلاح اليافعي، وتوزيع المايسترو أحمد العسال، وميكس ماستر علي رمضان، وإشراف عام فادي الساري. وقال المنهالي إنه يفخر بهذه المناسبة الغالية على قلبه، ويعتز دوماً بحضوره في مثل هذه الاحتفالات الوطنية التي تؤكد مدى فخرنا بإماراتنا الحبيبة التي تسكن قلوبنا، ويسرنا أن نشدو باسمها ونتغنى بإنجازات قيادتنا الرشيدة في هكذا مناسبات، وهذا شرف لي أن أقدم أغنية في «عيد الاتحاد» الذي يمثل لنا أسمى معاني الفخر والشموخ.

وكان المنهالي غرّد بفيديو الأغنية على حسابه الرسمي في «انستغرام»، مباركاً للدولة والقيادة الرشيدة، بعبارة قال فيها: «عاش عزّك يا بلادي/ عاش قايدنا محمد/ عاش عاش..».