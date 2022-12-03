«روبوتات» تقوم بأعمال منزلية

القاهرة (الاتحاد)

تمكن باحثون بجامعة كارنيغي ميلون الأميركية، من ابتكار روبوتات يمكنها المساعدة في غسل الملابس وغيرها من المهام المنزلية، من خلال تقنية تزودهم بحاسة اللمس.

يحمل النظام الجديد اسم «ريسيكين ReSkin»، ويُمكن الروبوتات من التمييز بين الأشياء، مثل طبقات القماش الرقيقة، باستخدام حاسة اللمس، وهو ما يميز طبيعة البشر.

ويحاول الباحثون حالياً جعل بعض المهام، مثل إمساك الزجاج أو المناشف القابلة للطي، أكثر سهولة وقابلة للتنفيذ؛ لأنها بالغة الصعوبة على الروبوتات.

وكان من الصعب محاكاة الإحساس في الروبوتات حتى وقت قريب، لذلك يصعب تحديد كمية البيانات التي يتم جمعها عن طريق اللمس، حيث يقول ديفيد هيلد الأستاذ المساعد في كلية علوم الكمبيوتر، رئيس قسم إدراك الروبوتات بالجامعة، إن اللمس أمر طبيعي للبشرة لذلك لا ندرك مدى أهميته.

وذكر موقع «Study Finds» الأميركي للأبحاث، أن الروبوتات تحتاج إلى جهاز استشعار لتقليد الطريقة التي يمكن بها للأصابع البشرية أن تشعر بالطبقة العلوية من المنشفة أو القميص وتلتقط الطبقات الموجودة تحتها.

ويُعلّم الباحثون الروبوت كيفية تحسس الطبقة العليا من القماش واستشعار الطبقات الأخرى حتى يكون قادراً على إمساكها، أو طي القماش.