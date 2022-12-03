الأحد 4 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

«روبوتات» تقوم بأعمال منزلية

«روبوتات» تقوم بأعمال منزلية
4 ديسمبر 2022 02:48

القاهرة (الاتحاد)

تمكن باحثون بجامعة كارنيغي ميلون الأميركية، من ابتكار روبوتات يمكنها المساعدة في غسل الملابس وغيرها من المهام المنزلية، من خلال تقنية تزودهم بحاسة اللمس.
يحمل النظام الجديد اسم «ريسيكين ReSkin»، ويُمكن الروبوتات من التمييز بين الأشياء، مثل طبقات القماش الرقيقة، باستخدام حاسة اللمس، وهو ما يميز طبيعة البشر.
ويحاول الباحثون حالياً جعل بعض المهام، مثل إمساك الزجاج أو المناشف القابلة للطي، أكثر سهولة وقابلة للتنفيذ؛ لأنها بالغة الصعوبة على الروبوتات.
وكان من الصعب محاكاة الإحساس في الروبوتات حتى وقت قريب، لذلك يصعب تحديد كمية البيانات التي يتم جمعها عن طريق اللمس، حيث يقول ديفيد هيلد الأستاذ المساعد في كلية علوم الكمبيوتر، رئيس قسم إدراك الروبوتات بالجامعة، إن اللمس أمر طبيعي للبشرة لذلك لا ندرك مدى أهميته.
وذكر موقع «Study Finds» الأميركي للأبحاث، أن الروبوتات تحتاج إلى جهاز استشعار لتقليد الطريقة التي يمكن بها للأصابع البشرية أن تشعر بالطبقة العلوية من المنشفة أو القميص وتلتقط الطبقات الموجودة تحتها.
 ويُعلّم الباحثون الروبوت كيفية تحسس الطبقة العليا من القماش واستشعار الطبقات الأخرى حتى يكون قادراً على إمساكها، أو طي القماش.

روبوتات
جامعة كارنيغي ميلون
آخر الأخبار
شاكيري: احذروا رونالدو
الرياضي
شاكيري: احذروا رونالدو
اليوم 18:11
تيتي يزف «الخبر السعيد»
الرياضي
تيتي يزف «الخبر السعيد»
اليوم 18:10
«أميركان ماسل تيم» بطل العالم للسبارتن في أبوظبي
الرياضي
«أميركان ماسل تيم» بطل العالم للسبارتن في أبوظبي
اليوم 17:41
8 أفلام ومسلسلات تستعيد كنوز الزمن القديم!
دنيا
8 أفلام ومسلسلات تستعيد كنوز الزمن القديم!
اليوم 17:28
أرشيفية
عربي ودولي
12 قتيلاً وخطف آخرين من أحد مساجد نيجيريا
اليوم 17:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©