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علم الإمارات يزين عواصم العالم

علم الإمارات يزين عواصم العالم
4 ديسمبر 2022 02:48

 (وام، وكالات)

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شاركت عواصم ومدن عربية وعالمية، الإمارات الاحتفال بعيد الاتحاد الـ51، وتزينت شوارع العاصمة البحرينية المنامة بألوان العلم الإماراتي في تعبير صادق عن روابط الأخوة بين البلدين، وفي الأردن أضاءت أمانة عمّان جسر عبدون بألوان علم الدولة، ورفع جناح الشارقة في معرض جوادالاهارا الدولي للكتاب المكسيكي علم الإمارات في أرجاء المعرض، لتتزين ردهات «إكسبو» مدينة جودالاهارا بالأخضر والأبيض والأحمر والأسود، كما نظم الجناح عروضاً شعبية من التراث الإماراتي، ولأول مرة في العاصمة الروسية ترفع أعلام إحدى الدول احتفاءً بيومها الوطني، حيث ازدانت شوارع موسكو ومبانيها الرئيسية بأعلام الدولة، وفي إندونيسيا تزينت المباني الأيقونية في جاكرتا وسومطرة بأعلام الإمارات، وعرضت شاشات عملاقة علم الدولة في الشوارع ومراكز التسوق.

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