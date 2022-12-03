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داليا مبارك تغني لـ«عيد الاتحاد» في دبي

داليا مبارك
3 ديسمبر 2022 22:07

دبي (الاتحاد)
شاركت الفنانة السعودية داليا مبارك فرحة الاحتفال بـ«عيد الاتحاد» الـ51 لدولة الإمارات، حيث أحييت واحدة من أكبر الحفلات لهذه المناسبة في دبي.

هذه المرة كانت الإطلالة كانت «إكسبو سيتي»، في حفل ضخم مع الفنان عيضة المنهالي حضره مئات المحبين والمتابعين لهما.

داليا وكعادتها أشعلت المسرح بباقة من أجمل أغنياتها، التي قدمتها بإحساس كبير وأداء متمكن لاقى تفاعلاً وترحيباً كبيراً على مدرجات ساحة الوصل.

داليا التي تواظب وفي كل إطلالة لها على التجدد، تألقت بفستان من تصميم المصمم اللبناني نجا سعادة، وتوجهت بالشكر إلى القيمين على تنظيم الحفل، معربة عن سعادتها بوجودها بين جمهورها الإماراتي الذي تكن له محبة خاصة. 

ونشرت داليا صوراً عدة على صفحتها الخاصة عبر تطبيق «إنستغرام»، شددت من خلالها على أواصر العلاقة بين الدولتين الشقيقتين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وعلقت عليها «معاً للأبد».

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