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فقدان طفل بعد هجوم عنيف من تمساح عملاق

فقدان طفل بعد هجوم عنيف من تمساح عملاق
3 ديسمبر 2022 09:30

التهم تمساح رضيعا عمره عام، الخميس، أثناء رحلة صيد مع والده في نهر يمر ببلدة لهد داتو شرقي ماليزيا.
 
ماذا حدث؟

• حسب التفاصيل التي أوردتها وسائل إعلام محلية، فقد تعرض قارب كان يقل الأب وابنه في النهر لهجوم من تمساح.

• أصاب الحيوان الزاحف الأب الأربعيني في رأسه، بينما خطف الصغير إلى أعماق المياه أمام عيني والده الذي فر إلى ضفة النهر.

• أكدت رئيسة وكالة لهد داتو للإطفاء والإنقاذ سومسوا راشد، أن البحث جار عن أي أثر للطفل، مشيرة إلى أن والده تعرض لجروح خطيرة في الرأس والجسم.

• تابعت: "نقل الرجل إلى مستشفى لهد داتو لتلقي العلاج اللازم".

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• انضمت الشرطة الملكية الماليزية والشرطة البحرية إلى إدارة الإطفاء المحلية، في بحثها عن جثمان الطفل، لكن من دون جدوى.

ويحذر المسؤولون المحليين السكان القرويين الذين يعيشون على طول امتداد النهر من الاقتراب من الماء، خوفا من هجمات التماسيح القاتلة.

وقالت سومسوا إن "الكثير من السكان هناك يعتمد على النهر في طعامهم ومعيشتهم، لذا فهم بحاجة للذهاب إلى المياه" بحسب سكاي نيوز العربية.

وأضافت: "حذرناهم من المخاطر الإضافية في الوقت الحالي. علينا توخي الحذر بشكل خاص لأنه من المحتمل أن التمساح لا يزال في المنطقة".

المصدر: وكالات
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