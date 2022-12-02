صور.. لن تصدّق عمرها.. أكبر سلحفاة في العالم بصحة جيدة
السلحفاة جوناثان
2 ديسمبر 2022 20:15
يحتفل سكان جزيرة "سانت هيلينا"، التابعة لبريطانيا والواقعة في المحيط الأطلسي، اليوم الجمعة، بالعيد المئة والتسعين لـ"جوناثان"، أكبر سلحفاة في العالم.
وقال جو هولينز الطبيب البيطري المتقاعد، الذي يتولّى الاعتناء بالسلحفاة "عند التفكير في أنّ جوناثان ولد في العصر الجورجي وتحديداً عام 1832، نشعر بالذهول لأنّ العالم شهد تغييرات كثيرة مذاك، بينها الحربان العالميتان، وما مرّت به الإمبراطورية البريطانية، وعدد الحكام والملوك والملكات الذين تولّوا الحكم".
يعتبر "جوناثان" أكبر سلحفاة معروفة على الإطلاق. ودخل مطلع العام موسوعة غينيس للأرقام القياسية.
يعيش الحيوان في سانت هيلينا منذ عام 1882 فيما يُعتبر عمره رقماً تقديرياً. وتظهر صورة التُقطت عند وصوله إلى الجزيرة أنه كان يبلغ 50 عاماً أقله آنذاك، إلا أنه كان على الأرجح أكبر سناً.
شهد الحيوان تعاقب 35 حاكماً تولوا السلطة في هذه الأراضي البريطانية.
يعيش "جوناثان" حالياً في منزل الحاكم إلى جانب السلاحف "ديفيد" و"إيما" و"فريد" الأصغر سناً منه بكثير.
عام 2017، قالت ليزا فيليبس حاكمة المنطقة آنذاك، في حديث صحفي، "أسمعه دائماً وهو يلعب مع +إيما+ على العشب. لكن كان عليّ مراقبتهما لأنّ السلاحف قد تقع على ظهرها ولا تستطيع النهوض مجدداً. ولم تكن هذه المهمة ضمن وظيفتي!".
إحياء لعيد "جوناثان"، ينظّم سكان "سانت هيلينا" بدءاً من الجمعة ثلاثة أيام من الاحتفالات في منزل حاكم الجزيرة الذي سيوفر للسلحفاة السبت خضراواته المفضلة.
ويوم الأحد، سيحظى "جوناثان"، الفاقد لحاستي النظر والشم، بفرصة تذوق كعكة عيد ميلاده.
وقد خصص طابع للاحتفال بأشهر سكان الجزيرة البالغ عددهم 4500 نسمة. ويظهر السلحفاة أصلاً على العملة المعدنية من فئة 5 سنت وعلى طوابع الهجرة.