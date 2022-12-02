جدّة تستضيف المؤتمر العالمي الثاني للموهبة والإبداع
شعار المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع
2 ديسمبر 2022 19:28
جدة (الاتحاد) برعاية كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، تنظم مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، المؤتمر العالمي الثاني للموهبة والإبداع، خلال الفترة من 10 إلى 14 ديسمبر 2022، بمدينة جدة، تحت شعار «رحلة نحو المستقبل الجديد»، والذي أُقيمت نسخته الأولى في نوفمبر 2020.
أوضحت د. آمال الهزاع الأمين العام للمؤسسة، أن رسالة المملكة العربية السعودية للعالم مستمرة في استشرافها للمستقبل، وأن المؤتمر في نسخته الثانية، يعزز الريادة العالمية للمملكة في تنمية القدرات الشابة الموهوبة والمبدعة، لتشكيل آفاق مستقبلية جديدة، مؤكدة أن تجربة المؤتمر الأول كانت مجرد محطة انطلاق ونواة أساس، استندت إليها «موهبة» ليكون المؤتمر هذا العام تطبيقاً لتوصيات الدورة الأولى، بشأن بناء منصة عالمية للموهوبين والمبدعين حول العالم.
وأشارت إلى أن المؤتمر يشمل «آيدياثون»، يشارك فيه أكثر من مائة موهوب وموهوبة من 30 دولة حول العالم، تم اختيارهم بعناية، بناءً على إنجازاتهم العلمية والتقنية، وانتمائهم لأفضل جامعات العالم، ويطبقون خلال الـ«آيدياثون» مبادئ التفكير الجمعي لبناء منصة عالمية، لتمكين الموهوبين من كل العالم من استخدام الذكاء الجمعي، لتقديم حلول ابتكارية لتحديات العالم، وصنع مستقبل جديد.
وجددت الهزاع دعوتها لكل الموهوبين والمبدعين في أنحاء العالم، لمشاركة معارفهم وأفكارهم الإبداعية مع المنصة التي ستطلق بنهاية المؤتمر، مؤكدةً أن «موهبة» تستمر في دعم كل ما يمكن أن يحسّن مستقبل حياة البشر والتنمية المستدامة.
فيما، يقدم وزير التعليم السعودي يوسف البنيان افتتاحية المؤتمر، الذي يشهد مشاركة العديد من خبراء العالم في مجال مسرعات الموهبة والذكاء الجمعي، إضافة إلى خبراء وقيادات مؤسسات وشركات وجامعات رائدة، مثل: سابك، وأرامكو، ونيوم، وجامعة الملك عبدالله، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وغيرهم.
ويتناول المؤتمر محاور عدة، أبرزها توفير منصة عالمية للموهوبين، وتعزيز فرص مساهمتهم في ازدهار البشرية والتنمية المستدامة، إلى جانب الذكاء الجمعي ودوره في المستقبل الجديد، وكل ما من شأنه تمكين المواهب، كما يتناول المؤتمر رحلة غير اعتيادية للعلوم والاكتشافات، وتقديم منهجية حديثة في قيادة الابتكار من خلال منصة الموهوبين العالمية.