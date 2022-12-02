12 مولوداً في عيد الاتحاد بمستشفيات «أن أم سي»

أم القيوين (الاتحاد) استقبلت مستشفيات «أن أم سي» في أبوظبي ودبي والشارقة والعين 12 مولوداً جديداً في الساعات الأولى من يوم عيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات، لتتضاعف الاحتفالات داخل مستشفياتهم السبعة.
وعند منتصف الليل، وفي الساعة 12:01 ولدت ألماس، لتكون أول مواليد عيد الاتحاد الـ 51 في دولة الإمارات، وذلك في مستشفى أن أم سي رويال بالشارقة، لعائلة سورية الجنسية، وتكون ألماس الابنة الثالثة لهم، وقد تمت ولادة الطفلة في الأسبوع الـ 38 من الحمل وبوزن 3.5 كغ.
وفي الساعة 12:07 عند منتصف الليل، استقبل المستشفى أيضاً طفلاً آخر لوالدين سوريين آخرين، وقد أسمياه محيي الدين، وقد ولد محيي الدين بعد إتمام فترة حمل كاملة وبوزن 2.98 كغ. أما في أبوظبي، فقد ولدت طفلة لوالدين من الفلبين، اختارا لها اسم «سكوتي أليكسيس» في الساعة 12:38 عند منتصف الليل في مستشفى أن أم سي التخصصي بأبوظبي، وبلغ وزنها 3.36 كغ وهي الطفلة الأولى لوالديها. وعند الساعة 12:46 من منتصف الليل، ولد الطفل نوح لعائلة فلسطينية في مستشفى «أن أم سي رويال» بالشارقة، وذلك في الأسبوع الـ 37 من الحمل وبوزن 2.88 كغ. كما استقبل المستشفى المولود الرابع من مواليد عيد الاتحاد، في تمام الساعة 1:00 بعد منتصف الليل، وتمت تسميته «مراد» من قبل والديه الروسيين، وهو الطفل الثاني لهما. وفي المستشفى نفسه، وعند الساعة 2:07 بعد منتصف الليل، ولد عبد الرحمن الطفل الثالث لوالديه المغربيين، وتمت ولادة الطفل في الأسبوع الـ 38 من الحمل وبوزن 3.64 كغ. واستقبل والدين من الكاميرون والمغرب، أول طفلة لهما في مستشفى «أن أم سي رويال» بالشارقة، عند الساعة 3:32 صباحاً، وأسمياها فاطمة، وقد ولدت الطفلة في الأسبوع الـ 37 من الحمل وبوزن 2.72 كغ. كما استقبل المستشفى في الشارقة، ولادة توأم إماراتي، ماجد وراشد، عند الساعة الثامنة و26 و27 دقيقة صباح يوم عيد الاتحاد 2 ديسمبر 2022، ويتمتعان بصحة جيد، وهما أول مولودين لوالديهما.
12 ألف مولود وقال مارك آدمز، الرئيس التنفيذي المؤقت لمجموعة «أن أم سي» للرعاية الصحية: «احتفل فريقنا بولادة أكثر من 12 طفلاً في مستشفياتنا السبع المختلفة، وذلك في الساعات الأولى من يوم عيد الاتحاد الـ 51، ونتقدم بأحر التهاني والتبريكات باسم جميع العاملين في شركة أن أم سي لجميع الآباء والأمهات بقدوم مواليدهم»، لافتاً إلى أن دولة الإمارات مهداً لولادة «أن أم سي» منذ 48 عاماً مضت، ونودّ في هذه المناسبة العظيمة أن نهنئ دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51 لتأسيس الدولة. وأشار إلى أن مستشفيات «أن أم سي» في الدولة استقبلت ما يقارب من 12000 مولود خلال العام الحالي.