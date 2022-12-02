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سامسونغ تكشف عن موعد إطلاق هواتف فئة "S" الجديدة

سامسونغ تكشف عن موعد إطلاق هواتف فئة "S" الجديدة
2 ديسمبر 2022 10:46

سرّبت مواقع الإنترنت معلومات عن هواتف "S23" التي ستطرحها سامسونغ لتكون من بين أفضل أجهزتها المحمولة.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن سامسونغ ستكشف في الأسبوع الأول من فبراير القادم عن مجموعة جديدة من الأجهزة المحمولة، من ضمنها 3 هواتف جديدة هي Galaxy s23، و+Galaxy s23، وGalaxy s23 ultra.

والهاتف الأكبر من بين هذه الأجهزة " s23 ultra" من المفترض أن يحصل على هيكل مصنوع من مواد تتمتع بمقاومة ممتازة للصدمات والخدوش، وأن يجهز بقلم ذكي كما في هوات "S22"، وسيحصل قلمه على تقنيات جديدة للتحكم بالشاشة والتطبيقات عن بعد بحسب «rt».

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وسيتميز Galaxy s23 ultra بشكل أساسي من حيث قدرات التصوير إذ سيحصل على كاميرا أساسية فيها عدسة بدقة 200 ميغابيكسل، وستتمتع هذه الكاميرا بمعدل تقريب X100 مع الحفاظ على دقة اللقطة عن تقريب الصورة بشكل كبير، كما ستزود الكاميرا بعدسة للتصوير العريض وعدسة ماكرو.

ومن المفترض أن يجهّز الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، وأن يحصل على معالج Snapdragon 8 Gen 2 المتطور، وشرائح وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع تقنيتي الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

المصدر: وكالات
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