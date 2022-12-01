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الجسمي يشدو احتفالاً بـ «عيد الاتحاد» في قصر الحصن

حسين الجسمي خلال الحفل
1 ديسمبر 2022 22:30

تامر عبد الحميد (أبوظبي)
أحيا الفنان حسين الجسمي أولى حفلات «عيد الاتحاد» الـ51 لدولة الإمارات العربية المتحدة بقصر الحصن في أبوظبي، من تنظيم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.
قدم الجسمي خلال الحفل باقة من أشهر أغنياته، وسط حضور لافت وتفاعل كبير من محبيه ومعجبيه، حيث استقبله الحضور بحفاوة كبيرة، ليبدأ حفله الذي رفع شعار «كامل العدد» بأغنية «حي بالشهامة» والنشيد الوطني «عيشي بلادي»، ليؤدي بعدها مجموعة متنوعة من أغنياته المختلفة والتي نالت رواجاً كبيراً منها: «ستة الصبح» و«رعاك الله» و«قاصد» و«بلغ حبيبي». 
وأعرب الجسمي عن فخره واعتزازه بتقديم أولى حفلات «عيد الاتحاد» التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، منوهاً إلى أن هذه المحطة الفنية في قلبه وروحه، خصوصاً لأنها لمحبوبته الإمارات، وعبر عن سعادته أيضاً بالغناء في حب الوطن، فخراً وابتهاجاً بالاتحاد الغالي على مسرح قصر الحصن في العاصمة أبوظبي، مهنئاً دولة الإمارات بـ «عيد الاتحاد» الـ51، متمنياً دوام الرخاء والازدهار والأمن والاستقرار لـ «دار زايد». 
وكانت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قد كشفت عن برنامج حفلات «عيد الاتحاد» الـ 51، حيث يقيم الفنان حمد العامري الحفل الثاني في 3 ديسمبر على مسرح قصر الحصن، فيما تستضيف قلعة الجاهلي في العين حفلاً استثنائياً في 2 ديسمبر يحييه كل من الفنانة بلقيس والفنان فؤاد عبدالواحد.
وأتى هذا البرنامج الفني ضمن احتفالات دولة الإمارات بـ «عيد الاتحاد» الـ 51، ليعكس مدى تنوع المشهد الموسيقي في الإمارات، ويمنح المجتمع المحلي والزوار فرصة الاستمتاع بأعذب ألحان الموسيقى العربية الأصيلة والمعاصرة، بالتزامن مع اكتشاف جوانب من تراث أبوظبي الثقافي العريق في الحصن وقلعة الجاهلي.

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