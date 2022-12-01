نعمل.. نُخلص

هناء الحمادي (الاتحاد)

تحتفل دولة الإمارات بعيد الاتحاد سنوياً، ما يعزز الشعور بالانتماء للوطن ويرسخ صورته المشرفة، حيث العلم هو قصة ولاء وانتماء لدولة الاتحاد ورمز للهوية الوطنية. وبهذه المناسبة عبر مانع المرزوقي من هواة «فلاي بورد» عن مشاعره باحتفالية متميزة من خلال رفع العلم في سد الرفيصة بخورفكان. وأكد أنه في عيد الاتحاد الذي تصدح فيها حناجرنا «نفديك بالأرواح يا وطن»، سنحصن راية وطننا «باسم الله» من شرور الزمان، ونقسم بأن نبني ونعمل ونخلص ما حيينا، ليدوم الأمان ويعيش علم إماراتنا.

وذكر المرزوقي أنه فى هذه المناسبة نستحضر لحظة تاريخية عظيمة فى تاريخ الوطن حين رفع علم بلادنا الحبيبة لأول مرة في 2 ديسمبر 1971 معلناً بزوغ فجر جديد بميلاد وطننا الغالي، الزاخر بالنجاحات وما يحمله من مستقبل مشرق، مجسداً أروع صور الولاء بين الشعب والقيادة كرمز للهوية الوطنية ومصدر فخر واعتزاز لكل أبناء الوطن. واعتبر أن المناسبة الوطنية فرصة للتعبيرعن الانتماء للدولة والقيادة الرشيدة والتمسك بالقيم والمبادئ المتوارثة من الآباء المؤسسين، ومناسبة لتجسيد الطموحات وإظهار المنجزات. ويصف المرزوقي شعوره وهو يمارس هذه الرياضة التي فيها مغامرة وتحد وشغف أنها تساعد على الوثب فوق الأمواج، مشيراً إلى أن هذه اللعبة تنتشر في الكثير من شواطئ الدولة، وصممت لتمنح محبيها شعوراً بقوى خارقة تمكن من المشي على المياه، والتحليق فوقها بعدة أمتار.

حب الوطن

حب هذه الرياضة ساهم في مشاركة المرزوقي بعدة مناسبات وطنية كعيد الاتحاد، حيث يفتخر وهو يرفع علم الإمارات خفاقاً ليقدم عروضاً تجذب أنظار كل من يرتاد الشاطئ لمشاهدة محبي «الفلاي بورد» لرسم الفرحة في قلوب متابعيه وهم يرتادون الشواطئ، ويشاهدون عروضاً من نوع جديد، مع الحرص على تطبيق إجراءات السلامة، إذ إن هذا الشغف يحتاج إلى الكثير من التركيز والخفة.

تكريمات

حصل مانع المرزوقي على العديد من التكريمات مثل جائزة الإنجاز الرياضي، التي كان فيها بطل الاستعراض الحر لـ «فلاي بورد»، وكأس ملك تايلاند لعام 2018، وبطولة العالم في الـ «فلاي بورد» لـ 3 سنوات متتالية، والمركز الأول للمرة الثانية في بطولة أوروبا الدولية للدراجات المائية في بلجيكا، والتي وصفها قائلاً: «يعد هذا الانتصار الأول لي في أوروبا، وكنت حصلت قبله على المركز الأول في بطولة العالم، وفزت بالمرتبة الأولى على متنافس ألماني، و17 متنافساً من مختلف بلدان العالم».

هواية

يمارس المرزوقي رياضة «الفلاي بورد» منذ فترة طويلة، وهي تجمع بين التحليق والتزلج، وتعتمد على جهاز مائي يوضع في القدم، ومن خلال دفع المياه يحلق الرياضي فوق سطحها. ويمكن إرفاق جهاز «فلاي بورد» مع الـ «جت سكي» بخرطوم مياه للوصول إلى ارتفاع 10 أمتار.