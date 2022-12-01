الجمعة 2 ديسمبر 2022
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
تشيزني.. حارس ابن حارس بدرجة «عازف بيانو»
بلجيكا.. «نهاية جيل»
ديجينيك.. إيقاف «المحبوب»!
«أسود الأطلس».. صدارة بأرقام قياسية
الإمارات: دعم كسر الجمود بعملية السلام في الشرق الأوسط
تونس تخاطب «الإنتربول» لضبط وتسليم نجل الغنوشي
تركيا تطالب بتفهم أمريكي قبل عملية عسكرية برية في سوريا
اتفاق سوداني إثيوبي على معالجة القضايا الخلافية
17 ألف معتقل ومختطف في سجون «الحوثي»
الإمارات: رفض دائم لجميع أشكال العنف والإرهاب
البابا فرنسيس يزور الكونجو وجنوب السودان مطلع العام المقبل
18 قتيلاً ومصاباً بحادث سير شمال غرب القاهرة
الأمم المتحدة: 339 مليون محتاج حول العالم
فرنسا تؤكد تصميمها على هزيمة «داعش» ومحاربة الإرهاب
لبنان.. البرلمان يخفق للمرة الثامنة في انتخاب الرئيس
الاتحاد الأوروبي: ندعم تسوية شاملة في السودان
الأمم المتحدة: 6 ملايين أفغاني على حافة المجاعة
ضبط 16 إرهابياً في العراق
الأغنية الوطنية.. عرس عيد الاتحاد
«موسيقى شرطة أبوظبي» تحتفي بـ«عيد الاتحاد»
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
"الهريسة التونسية" تدخل قائمة التراث العالمي
تعد التونسيات أنواعاً عدّة من الهريسة
1 ديسمبر 2022 15:54
أدرجت منظمة اليونسكو الخميس "الهريسة التونسية" على قائمة التراث العالمي غير المادي، وذلك خلال الاجتماع السابع عشر للجنة المعنية بالمنظمة الذي افتتح الاثنين بالرباط.
ونشرت المنظمة تغريدة تعلن فيها عن ضم "الهريسة: المعارف والمهارات والممارسات المطبخيّة والاجتماعية"، على قائمة التراث اللامادي.
تُعد الهريسة من الفلفل الذي يجفف في الشمس وتضاف اليه البهارات وزيت الزيتون الذي يحفظه ويخفض من حدة حرقته. وهي تقدم مع كل الاطباق التونسية تقريبا.
وحسب وثيقة التعريف التي نشرتها المنظمة فإن "الهريسة تعتبر عنصر هويّة لتراث الطهي الوطني، وعاملًا من عوامل التماسك الاجتماعي". وتعتبر "عنصرًا موحدًا لبلد بأكمله".
يزرع الفلفل، المكوّن الأساسي للهريسة، في مناطق عديدة في تونس منها القيروان وسيدي بوزيد (وسط) وبالخصوص في منطقة "الوطن القبلي" (شرق).
بدأت صلصة الهريسة تعتمد في بعض المطاعم الفرنسية كمقبلات أو يتم اضافتها كمكوّن في السندويتشات وتسوق في علب في عدة دول أوروبية وعربية وتباع في سلسلة المتاجر العالمية.
وتعد التونسيات أنواعا عدّة من الهريسة منها "هريسة عربي" و"هريسة دياري" و"هريسة مْـفَـوّرة" وغيرها.
تبدأ عملية التحضير بتجفيف الفلفل في الشمس بتعليقه على واجهات المساكن، قبل أن يتم تقطيعه وقشره ثم غسله بالماء وتجفيفه. بعد ذلك يتم عجنه.
تمثل صناعة الهريسة مصدر رزق للعديد من النساء في المناطق الريفية في تونس.
تعزز اتفاقية الحفاظ على التراث الثقافي غير المادي التي اعتمدت في أكتوبر 2003 وصدقت عليها 180 دولة، صون المعرفة والخبرة اللازمتين للحرف اليدوية التقليدية.
تضم قائمة التراث الثقافي غير المادي للبشرية الآن أكثر من 530 عنصرًا، 72 منها يعد الحفاظ عليها أمرًا ملحًا.
أخبار ذات صلة
تونس تخاطب «الإنتربول» لضبط وتسليم نجل الغنوشي
ارتفاع السندات السيادية التونسية
المصدر: آ ف ب
التراث
تونس
اليونسكو
الأكثر قراءة
دنيا
دراسة تنسف الفكرة المغلوطة السائدة عن البطاطا
29 نوفمبر 2022
الرياضي
تقنية الكرة تنصف برونو من ادعاءات رونالدو!
29 نوفمبر 2022
الإمارات
أماكن عروض الألعاب النارية بأبوظبي احتفالاً بعيد الاتحاد الـ51
1 ديسمبر 2022
آخر الأخبار
دنيا
صور.. غازات الاحتباس الحراري تتحول إلى منتجات وملابس
اليوم 19:19
الرياضي
المفاجآت تضرب رالي دبي الصحراوي
اليوم 19:14
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات والشيوخ يشهدون الاحتفال الرسمي بـ«عيد الاتحاد الـ51»
اليوم 18:36
الإمارات
فرصة سقوط أمطار خفيفة غداً
اليوم 18:16
الرياضي
زياش من «حياة الضياع» إلى التألق مع «أسود الأطلس»!
اليوم 18:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©