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ماسك يبدأ حظر الحسابات المزيفة على تويتر

ماسك وشعار تويتر في هذا الرسم التوضيحي المكبر
1 ديسمبر 2022 13:30

قال رجل الأعمال الأميركي مالك منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، إيلون ماسك، إن الشبكة الاجتماعية بدأت في حظر الحسابات المزيفة.

ونشر ماسك تغريدة على صفحته الخاصة على المنصة، جاء فيها: "الشبكة بدأت بحذف الكثير من الحسابات المزيفة، لذلك سيحدث انخفاض في أعداد المتابعين".

وكان ماسك قد صرح في وقت سابق بأن هذه العملية ستتم، وأن الشبكة قررت تأجيل استئناف مبيعات اشتراكات التحقق إلى أن تقتنع إدارة المنصة عبر الإنترنت بإمكانية منع المستخدمين من انتحال صفة الآخرين.

ومطلع ديسمبر، حذّر المفوض الأوروبي لشؤون السوق، تييري بروتون، ماسك، وطالبه بضرورة بذل المزيد من الجهود لمكافحة المعلومات الكاذبة على تويتر من أجل الامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي.

وقال بروتون إنه يتعين على تويتر تنفيذ سياسات شفافة وتعزيز الإشراف على المحتوى وحماية حرية التعبير ومعالجة المعلومات الكاذبة بحزم والحد من الإعلانات المستهدفة.

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المصدر: وكالات
موقع تويتر
تويتر
إيلون ماسك
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