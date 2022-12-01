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عادل إمام يعود إلى الواجهة ويتصدر محركات البحث

عادل إمام
1 ديسمبر 2022 08:49

 الفنان المصري عادل إمام  يعود إلى الواجهة مجدداً، ويتصدر محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد تداول أنباء عن عودته للسينما قريباً بعد غياب 12 عاماً من خلال فيلم جديد.

  
وتداولت وسائل إعلام محلية، خبر تحضير الزعيم منذ فترة طويلة لفيلم يعود به للسينما، يحمل اسم "الواد وأبوه"، ويجمعه بابنه الفنان محمد إمام، والعمل من إخراج نجله الآخر وهو رامي إمام.


وكان المنتج عصام إمام شقيق الفنان عادل إمام، أوضح في تصريحات صحافية لموقع "أهل مصر"، أن الفيلم من إنتاجه، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت العديد من التحضيرات الخاصة بالفيلم.


كما أكد في وقت سابق، أن الزعيم متحمس جدا للعودة إلى السينما، لكنه لم يبين متى سيرى الفيلم النور.

يذكر أن عادل إمام  غاب لـ12 عاما، منذ آخر ظهور له في السينما بفيلمه "زهايمر" 2010، حتى عاود الظهور مرة أخرى لكن عبر شاشات الدراما التلفزيونية بمسلسل "فرقة ناجي عطا الله" 2012، لتتوالى أعماله التلفزيونية على مدى 10 أعوام ظهر خلالها في 8 مسلسلات من بطولته.

وكان مسلسل «فالنتينو»، الذي أذيع في موسم رمضان 2020. هو آخر الأعمال الدرامية التي قدمها الزعيم، وسبقه سبع مسلسلات خلال التسع سنوات الأخيرة.

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المصدر: وكالات
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