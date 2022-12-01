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المنسف الأردني على لائحة التراث العالمي

للمنسف دلالات اجتماعية وثقافية لدى الأردنيين
1 ديسمبر 2022 08:27

أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، طبق المنسف الأردني على لائحة التراث العالمي غير المادي.
 
وأعلن المندوب الدائم للأردن لدى "اليونسكو" السفير مكرم القيسي عن نجاح ملف إدراج المنسف على لائحة التراث العالمي غير المادي خلال اجتماعات اللجنة في العاصمة المغربية الرباط الممتدة بين 27 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر من العام الحالي.

وكانت البعثة الأردنية الدائمة لدى "اليونسكو" قد قدمت ملف إدراج "المنسف في الأردن: وليمة احتفالية ودلالاتها الاجتماعية والثقافية" على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية بمنظمة "اليونسكو" في نهاية مارس عام 2021، خلال مشاركة الأردن في الدورة السابعة عشرة للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي.

وجاءت جهود البعثة بعد تنسيق وعمل مشترك وممتد شارك به عدد من الوزارات والجهات الأردنية ذات العلاقة، وعلى رأسها وزارة الثقافة، بعد أن تم اختيار "المنسف" ضمن عدد من الترشيحات الأخرى، ليتم اتخاذ القرار بشأن إدراجه في شهر نوفمبر من العام 2022 على هذه القائمة.

ونجح الأردن بالتشارك مع عدد من الدول العربية في تسجيل ملفي "النخلة" في عام 2019 و"الخط العربي" في عام 2021، بالإضافة إلى ملف "فن السامر" في عام 2018 وملف "المساحة الثقافية لبدو البترا ووادي رم" في عام 2008.


 وأشاد السفير القيسي بالدور والجهود التي بذلتها المؤسسات الأردنية الرسمية والأهلية بالتنسيق مع البعثة الأردنية الدائمة لدى "يونسكو" في إنجاح جهود الأردن لإدراج هذا الملف.

وقال القيسي إن "هذا التوجّه يأتي لما للمنسف من دلالات اجتماعية وثقافية لدى الأردنيين، وباعتباره شكلاً من أشكال التعبير الثقافي غير المادي للعادات الغذائية الأردنية الذي يعكس كذلك الهوية الثقافية الوطنية الأردنية، ولما يمثله من رمزٍ يخدم جهود التعريف بالأردن وكرم أهله ونخوتهم، فهو الطبق الأول على المائدة الأردنية، والثابت الرئيس في كل الطقوس والمناسبات الاجتماعية في كافة أرجاء المملكة الأردنية الهاشمية".

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المصدر: وكالات
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