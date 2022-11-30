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فخار تشيلي على قائمة التراث المعرض للخطر

فخار تشيلي على قائمة التراث المعرض للخطر
1 ديسمبر 2022 02:13

سانتياغو (أ ف ب) 

أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» فخاراً أسود مُصنّعاً في قريتين تشيليتين، هما كوينشامالي وسانتا كروز دي كوكا، على قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر، وتدخل في تركيب الفخار مادة أوّلية معرّضة للزوال.

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وبفضل ستة أجيال من الخزافين، انتشرت طرق تصنيع هذه الحرفة اليدوية في القريتين الريفيتين اللتين لا يزيد عدد سكانهما على ألفي نسمة وتقعان في منطقة نيوبله وسط تشيلي. وكان خزافو القريتين، ومعظمهم من النساء، رفعوا عام 2020 طلباً إلى اليونسكو لإدراج الفخار الأسود على القائمة، والبحث عن آلية لحماية الطين الذي يستخدمونه.

تشيلي
صناعة الفخار
قائمة التراث العالمي
التراث
اليونسكو
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