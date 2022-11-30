هزاع الرئيسي يغني «نحب الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

بمناسبة احتفالات دولة الإمارات بـ «عيد الاتحاد» الـ51، أطلق الفنان هزاع الرئيسي أغنيته الوطنية الجديدة «نحب الإمارات» التي صورها على طريقة «الفيديو كليب»، وهي من كلمات علي بن سالم الكعبي، وألحان هزاع نفسه، وإخراج جاسم الجسمي.

وتقول مطلع كلماتها:

إلى العلا.. يا موطن المجد التليد

إلى الفضاء.. وعانق الحلم الجديد

الأرض.. ما عادت طموح

في الأرض شيّدت الصروح

ولا نافسك فيها أحد.. ولا يشبهك فيها بلد

وأكد الرئيسي أنه بعد الاطلاع على كلمات القصيدة الوطنية المتميزة التي كتبها علي بن سالم الكعبي، اختار لها لحناً يناسب كافة شرائح المجتمع والفئات العمرية لكي يحقق الانتشار المطلوب ليس فقط في الإمارات، بل على مستوى الوطن العربي، وقال «تشرفت بتأدية هذه الأغنية المتميزة التي نفذت بكلمات وطنية تعبر عن مشاعر الولاء والانتماء، برؤية إخراجية إبداعية صاغها المحترف جاسم الجسمي»، منوهاً بأنه «تم توزيعها وتسجيلها بأعلى معايير الجودة ما بين استوديوهات دبي ومصر، بآلات موسيقية حية لتظهر بصورة مشرفة في هذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعاً».

وأوضح المخرج جاسم الجسمي أنه اعتمد في تصوير «نحب الإمارات» فكرة اختيار شخصيات من المجتمع الإماراتي بمختلف الجنسيات، ومؤثرين اجتماعيين وإعلاميين، وأصحاب مهن وأطفال، منهم: الإعلامي عبدالله الشحي، والإعلامية نورة المرزوقي، وهدى المطروشي أول ميكانيكية إماراتية، ومشاعل النابودة دكتورة وكاتبة روايات، والرسامة إيمان الراشد، وغاية الأحبابي أصغر رسامة تشكيلية، والمؤثر الاجتماعي أحمد الشرياني، والذين اجتمعوا ليعبروا عن حبهم غير المحدود لدولة الإمارات، ويشاركوا فرحة الشعب بمناسبة عيد الاتحاد، موضحاً أنه تم تصوير العمل على مدار 4 أيام في أجمل معالم الإمارات.