«إكسبو دبي».. ترفيه بلا حدود

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

بمناسبة عيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات العربية المتحدة، تحتضن مدينة «إكسبو دبي» مجموعة من الفعاليات الترفيهية المتنوعة في ديسمبر الجاري، ما بين الفقرات التراثية والشعبية والفنية والعروض الشائقة في ساحة الوصل، كما تستضيف المدينة فعاليات مميزة مع بداية العام الجديد، إلى جانب نقل مباشر لمتابعة مباريات كأس العالم.

بدءاً من اليوم، وحتى 4 ديسمبر، تحتفي مدينة إكسبو بعيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات، بتخصيص ساحات المعرض للاحتفال مع الجمهور بفعاليات وطنية تمزج بين الفقرات التراثية والشعبية والفنية، والتي يقدمها عدد من الفرق المتميزة والموسيقيين المحترفين في ساحة الوصل.

ويجتمع كل من الفنانين، عيضة المنهالي وداليا مبارك على خشبة مسرح ساحة قبة الوصل، لتقديم سهرة غنائية استثنائية تمزج بين تأدية الأغاني الوطنية احتفاء بعيد الاتحاد، وتقديم باقة من أجمل الأغاني الإماراتية الأصيلة، والخليجية المتنوعة.

مدينة المشجعين

وترحب مدينة المشجعين بعشاق الكرة المستديرة لمتابعة النقل المباشر لبطولة مونديال كأس العالم 2022 المقامة في دولة قطر، وعيش تجربة لم يسبق لها مثيل على شاشات عرض عملاقة حتى 18 ديسمبر، إذ تجمع مدينة المشجعين محبي الرياضة من جميع الأعمار والجنسيات ليعيشوا أجواء رياضية مميزة ويستمتعوا بفعاليات ترفيهية تناسب جميع أفراد العائلة في حديقة اليوبيل.

مدينة الشتاء

وتزخر مدينة الشتاء الساحرة في مدينة «إكسبو دبي» بالوجهات الفاتنة والنشاطات الممتعة، إذ تصطف منافذ بيع المنتجات، وأماكن الألعاب الترفيهية، التي تشبه الأكواخ الجبلية وأشجار الصنوبر، لعيش أجواء الشتاء المتميزة، كما تشهد مدينة الشتاء حفلاً مبهراً في ساحة الوصل يوم 9 ديسمبر، حيث تضاء شجرة مزيّنة عملاقة يبلغ ارتفاعها أكثر من 15 متراً لتضفي أجواء مميزة على الساحة، فضلاً عن تنفيذ مجسمات من الحكايات الخرافية، وكرة ثلج ضخمة، وحبل الانزلاق، حيث تستقبل مدينة الشتاء الزوار مجاناً ويمكن زيارتها من الساعة 3 عصراً إلى 11 مساء حتى 9 ديسمبر، ومن 10 صباحاً إلى 11 مساء في الفترة من 10 ديسمبر إلى 1 يناير، ومن الساعة 3 عصراً إلى 11 مساء في الفترة من 2 إلى 8 يناير 2023.

معسكر الأطفال

مع اقتراب العطلة الشتوية لطلاب المدارس، يمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عاماً، الانضمام إلى المعسكر الشتوي في مدينة «إكسبو دبي» والاستمتاع بالنشاطات الداخلية والخارجية الفريدة على مدار أسبوعين من 12 إلى 23 ديسمبر، ليستمتعوا بأجواء الشتاء وترفيه بلا حدود من خلال ورش عمل وجولات غامرة وأنشطة ومغامرات عملية في تيرا، وجناح الاستدامة وجناح التنقل.

تجربة ممتعة

وقالت داليا قطان، مدير استوديو ساحة الوصل في «إكسبو دبي»: تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ51، تقدم مدينة «إكسبو دبي» مجموعة من الفعاليات الفنية والتراثية والشعبية الأصيلة، ليعيش الزوار أجواء الفرح بهذه المناسبة الغالية، كما يتم إقامة حفلات مميزة لأشهر المطربين الإماراتيين والعرب، ليمتعوا الجمهور بمجموعة من أشهر أغنياتهم.

وتابعت: توفر المدينة مجموعة من النشاطات والفعاليات الترفيهية التي تناسب العائلات والأطفال، ليعيشوا تجربة ممتعة مع أجواء الشتاء الخلابة في الإمارات، حيث تم تجهيز ساحة الوصل ومرافق مدينة إكسبو، بعدد من الألعاب الترفيهية المتميزة مثل Fun City، وZip line، والتي نفذت بديكورات ورسومات ومجسمات كرتونية ثلاثية الأبعاد، تتناسب مع الأجواء الشتوية، حيث تعمل مدينة إكسبو على إلهام الأجيال القادمة عبر العديد من البرامج والعروض التعليمية والثقافية والترفيهية.

عروض للأطفال

خصصت مدينة «إكسبو دبي»، عدداً من العروض المتنوعة للأطفال، والتي تقدم أغلبها في ساحة الوصل في أوقات مختلفة على مدار اليوم، منها عروض «دمى الجنود الأكروباتية» وعرض «السيدة كلوز» وعرض «كارولز باي كاندلايت».