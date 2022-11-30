مهرجان الشيخ زايد يطلق جدول فعالياته لـ«عيد الاتحاد»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد عن جدول الفعاليات والأنشطة التي ستقام في المهرجان، تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات بـ«عيد الاتحاد» الـ51 والتي تشمل عروض طائرات «الدرونز»، والألعاب النارية الضخمة، ومسيرة الاتحاد، ومسيرة الحضارات، وعروض نافورة الإمارات، والكثير غيرها من الاحتفالات الثقافية والتراثية المتنوعة.

ينظم المهرجان ضمن احتفالات الدولة بـ«عيد الاتحاد» الـ51، برنامجاً من الفعاليات يبدأ عند الساعة 14:00 بدلاً من الساعة 16:00، ويستمر حتى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل، وذلك على مدى 3 أيام في 1 و2 و3 ديسمبر الجاري، ومن الساعة 14:00 وحتى الساعة 12:00 منتصف ليل 4 ديسمبر.

طائرات «الدرونز»

وعلى مدار يومي 2 و3 ديسمبر وتحت شعار «معاً للمستقبل»، ستقدم طائرات «الدرونز» عروضاً فنية في سماء الوثبة، وعروض الألعاب النارية، إلى جانب عروض نافورة الإمارات، وسيوفر المهرجان شاشات عرض تغطي مختلف أرجائه تقدم نقلاً مباشراً وحياً للاحتفال الرسمي لدولة الإمارات بهذه المناسبة الغالية.

القرية التراثية

كما تقيم أجنحة المهرجان الكثير من الفعاليات التي تقدمها الفرق التراثية والشعبية احتفالاً بـ«عيد الاتحاد» الـ51 لدولة الإمارات، إضافة إلى مسيرة الحضارات العالمية التي تشارك من خلال فرق فلكلورية عالمية تجوب مختلف أرجاء المهرجان. وتستعرض «القرية التراثية» الواقعة في قلب مهرجان الشيخ زايد، الاحتفال بالتراث العريق لدولة الإمارات من خلال بيئات الحضارة الإماراتية الأربع، وهي: البيئة البحرية، والبيئة الصحراوية والبيئة الجبلية والبيئة الزراعية.

مدينة الألعاب

وتنظم مدينة الألعاب الترفيهية ومسارح الأطفال، وحديقة الأضواء والزهور، فعاليات متنوعة تناسب الزوار من مختلف الفئات العمرية وبما يتناسب مع أعلى معايير الأمن والسلامة، كما تقدم مسارح أجنحة الدول المشاركة أجمل الاستعراضات الفنية والعروض والأهازيج الفلكلورية الرائعة التي تحيي فعالياتها الفرق العالمية بأزيائها الفلكلورية ذات الطابع المميز.

استعراض عسكري

بتاريخ 4 ديسمبر، ستقيم وزارة الداخلية ضمن احتفالاتها بـ«عيد الاتحاد» الـ51 في مهرجان الشيخ زايد استعراضاً عسكرياً يشارك فيه فريق الخيالة، وفريق الدراجات النارية، والدراجات الهوائية، والدراجات الرملية، والكلاب البوليسية، ودورية GTR الجديدة.

منتجع الفرسان

ينظم منتجع الفرسان الرياضي الدولي الكثير من الفعاليات المصممة لتناسب الزوار من مختلف الشرائح العمرية، وتأتي على رأسها فعاليات مركز الرماية المتنقل، والرمي بالقوس والسهم، ورمي الفأس، والرماية الهوائية، وغيرها الكثير.