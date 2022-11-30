احتفالية فخر وفرح بـ«نسائية دبي» في «عيد الاتحاد»

الاتحاد (دبي) في أجواء مفعمة بمظاهر الفرح وقيم الولاء والفخر، احتفلت جمعية النهضة النسائية بدبي - المركز الرئيس، يوم أمس، بـ«عيد الاتحاد» الحادي والخمسين للدولة، بحضور الشيخة أمينة بنت حميد الطاير رئيسة الجمعية، رئيس مجلس الإدارة، ود. فاطمة الفلاسي، ومديرات فروع الجمعية ومراكزها، وعدد من سيدات المجتمع بدبي.
تزين الحفل بديكور المجلس الإماراتي، وفنيات تراثية تعكس أصالة الموروث المحلي، فيما أدى طلاب مدرسة دبي الوطنية بالبرشاء أوبريتا فنياً بعنوان «الاتحاد»، وعدداً من الفنون الاستعراضية الشعبية كاليولة والرزفة الإماراتية، ثم تم عرض مسرحية بعنوان «دم الوطن»، أداها ممثلون من مسرح دبي الأهلي، وأعدتها إدارة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، دائرة التثقيف الاجتماعي، والتي تعبر عن قيم الولاء وروح الاتحاد والتلاحم الوطني بين الشعب والقيادة، ثم تلتها فقرة أوائل الإمارات التي استضافت أول ممرضة إماراتية، وتحدثت عن بدايات العمل والتحديات التي واجهت المهنة ودعم حكومة دولة الإمارات في التعليم لأبنائها، وتلبية كل ما من شأنه رفع هامة الوطن نحو العزة والتقدم، إضافة إلى تقديم مسابقات حول تسمية المناطق بالإمارات والتي تختزل تاريخاً حول طبيعة كل منطقة، واختتم الحفل بتكريم الجمعية للمشاركين والمشاركات.
وقد نظم فرع الجمعية بالليسيلي احتفالية «عيد الاتحاد» الحادي والخمسين بالساحة الخارجية بالفرع، تضمنت العديد من الفعاليات والأنشطة الوطنية والتوعوية والترفيهية، كما احتفل فرع الخوانيج بالمسيرة الوطنية لـ«عيد الاتحاد» الـ51، وبمشاركة ألف مشارك، من طلبة المدارس، والخيّالة والفرقة الموسيقية والسيارات الفارهة لشرطة دبي.
وقالت مدير عام الجمعية د. فاطمة الفلاسي: «إننا في "عيد الاتحاد" نستذكر باني نهضة دولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أسس الدولة على قاعدة سليمة تفيض باللُحمة الوطنية والمحبة والعطاء والإرادة الصادقة، ليرتبط اسمها بالإنجازات العظيمة والإنسانية السمحة والعطاء اللامحدود، وها نحن نعيش هذه الأيام عرساً وطنياً جميلاً، تعم فيه مظاهر الفخر والاعتزاز والفرح مختلف إمارات الدولة، والتي تعبر فيها فئات المجتمع عن حبهم وانتمائهم لهذا الوطن الغالي».