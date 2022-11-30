«مهرجان أم الإمارات».. برنامج حافل بالأنشطة النابضة بالحياة
«مهرجان أم الإمارات»
30 نوفمبر 2022 20:01
أبوظبي (الاتحاد) يعود «مهرجان أم الإمارات» في دورته السادسة بتنظيم من دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، على مدار 10 أيام، إلى جمهوره على كورنيش أبوظبي خلال الفترة من 9 إلى 18 ديسمبر 2022، ببرنامج حافل بأنشطة ترفيهية فنية ثقافية متنوعة، وأكشاك لبيع المأكولات والمشروبات فضلاً عن مجموعة من الألعاب التفاعلية.يحفل المهرجان بالمفاهيم العالمية الثرية إلى جانب مجموعة من بائعي الأغذية الشعبية المنتشرين عبر المناطق الست المتميزة، حيث يمكن لرواد المهرجان الاستمتاع بجولة بين هذه المطاعم العالمية وتذوق المأكولات الشهية التي يقدمونها في كل ركن.
ويحتفل مطعم «باتي آند بان» الشهير قادماً من المملكة المتحدة، بعيد ميلاده العاشر في أبوظبي من خلال إنشاء متجر خاص ببستان التذوّق في مهرجان أم الإمارات. حيث سيقدم المطعم مجموعة من أشهى أصناف البرغر عالية التكديس المصنوعة من مكونات كلاسيكية وبسيطة وطازجة من المنتجين المهرة بالمملكة المتحدة.
ويدعو المهرجان زواره للاستعداد لتذوق مجموعة من ألذّ وأشهى الكاب كيك من محل الكعك الشهير في المملكة المتحدة «بيجي بورشان»، الذي سيتواجد في حي التسوّق بالمهرجان هذا العام. لذا، فأنتم على موعد مع تجربة ساحرة تستحق التوثيق على موقع إنستغرام، حيث سيبهركم «أجمل مقهى في العالم» بإبداعاته الرائعة في حلوى الكيك لأول مرة في المنطقة، إضافة إلى منتجات العلامة التجارية الأسترالية العالمية «كنافة بيكري»، والطبق الكلاسيكي الشهير «ترافل برغر».
وتشهد الدورة السادسة من المهرجان فعاليات استثنائية وفريدة من نوعها في عالم الإبداع، الذي يهدف من خلال تجاربه المذهلة إلى إثارة خيال الزائرين، حيث يعود «بيت المرح» الشهير مع ترفيه أكبر من الحياة للجميع، فبات بإمكان رواد المهرجان هذا العام كسر الجدار الرابع والانضمام إلى تركيب فني رقمي غامر بوساطة «بيت المرح × أنيما»، تم تصميمه للتفاعل مع الزوار من خلال كرة عملاقة متوهجة معلقة من السقف، ويستكشف هذا الجهاز العلاقات بينه وبين محيطه، باستخدام تقنية تتبع الحركة للتعرف على وجود المشاهدين وجعلهم جزءاً من العمل الفني.
كما يكون عالم الإبداع أيضاً الوجهة الفعالة لأصحاب وعشاق الموضة الذين يمكنهم الحصول على الإلهام من متجر ملابس الشارع الأول في لندن «ديوكس كابورد»، والذي سيتوجه إلى منطقة الشرق الأوسط لأول مرة، كما يمكن للزوار التسوق لبعض أكبر العلامات التجارية العالمية، مثل سوبريم وكالفن كلاين ونايك ورولكس، بالإضافة إلى سلع شيكاغو بولز ومجموعة من الملابس الكلاسيكية.
ويمكن للأطفال الاستمتاع بتجارب تعليمية وممتعة لا تُنسى في منتزه التسلية مع أكبر ظاهرة للأطفال على موقع يوتيوب، «كوكوميلون»، حيث يكتشفون مناطق ذات طابع خاص ويستمتعون بالأنشطة التفاعلية، كما يمكنهم غناء أغان الأطفال مع كوكوميلون أثناء العزف على الآلات الموسيقية، والتدحرج على «أرضية الحمم» والبناء باستخدام كتل الإسفنج الملونة، إضافة إلى زيارة أكاديمية ميلون باتش أو اللعب داخل مزرعة ماكدونالدز القديمة أو التسلق حول الملعب، فضلاً عن فرصة مقابلة تميمة كوكوميلون الشهيرة «جي جي» وخلق ذكريات رائعة لجميع أفراد العائلة.